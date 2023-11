V torek, 21. novembra, so v Hiši kulture – farni dvorani v Železni Kapli uradno odprli novo podružnico Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Odprta bo ob sobotah dopoldne med 10. in 12. uro, ob prireditvah v hiši in po dogovoru. Knjižnica ponuja več kot 2000 enot predvsem otroškega leposlovja v sloveščini, a tudi del knjig, ki so jih društveniki SPD Zarja uspeli rešiti pred nacisti in so skrite preživele 2. svetovno vojno. Seveda pa knjižnica ni namenjena samo otrokom, temveč tudi odraslim, poleg tega se bo njeno gradivo redno dopolnjevalo. Knjižnico upravljajo društvenice SPD Zarja Silvia Orasche, Helga Dobeitz, Karolina Rozman in Martina Kastrun, strokovno pomoč pri urejanju gradiva in nabavi jim bo nudila Slovenska študijska knjižnica. Če želite novo knjižnico obiskati po dogovoru, je najbolje poklicati predsednika SPD Zarja Vilija Ošino na 0650 280 7574 ali pa strokovno vodjo knjižnice Dragano Laketić, ki se vam bo oglasila na telefonski številki 00 386 40 172 379. Kot je poudarila Dragana Laketić, lahko novo knjižnico najdete v sistemu COBISS, dve tretjini so nove otroške knjige. »Tukaj imamo tudi projekt Beri z miško Mišo, izvajali pa bomo tudi bibliopedagoške ure v knjižnici. Na nas se lahko obrnejo vrtci, šole, šolski centri, za katere v knjižnici pripravimo pravljične urice. Želim si, da bi Kapelčani novo knjižnico vzeli za svojo,« je povedala Laketić.