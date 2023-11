Že pred pandemijo je SPD Valentin Polanšek na Obirskem organiziralo potovanja v evropske metropole London, Rim, Praga, Budimpešta, Barcelona, nazadnje tudi v Moskvo. Letos pa je bil na vrsti Pariz. Sledil mu je izlet na Dolenjsko.

S slovensko govorečim vodičem si je skupina z Obirskega ogledala francosko glavno mesto najprej na večurni vožnji z avtobusom, pozneje pa ob krasnem vremenu z Eifflovega stolpa. Muzej Louvre so videli le od zunaj kakor tudi katedralo Notre-Dame, katero po velikem požaru pred štirimi leti še vedno obnavljajo.

Na eni od metro postaj so izletniki imeli smolo in zamudili, kako spretno so nekaterim iz skupine tatinske bande potegnile denarnice iz torb oz. žepov. Vseeno ta dogodek izletnikom ni vzel dobre volje! Ogledali so si še dvorec Versailles z vrtovi. Obiska vreden je bil tudi grič umetnikov Montmartre z baziliko Sacre Coeur.

Po sproščeni vožnji z ladjo po reki Seni se je bilo po štirih dneh treba odpraviti na letališče Charles de Gaulle za polet z Air France na Dunaj, od tam pa z lepimi in nepozabnimi vtisi spet domov na Obirsko.

Obisk Slakovega muzeja in Pavčkovega doma

Septembrskemu poletu v Pariz je sledil oktobrski izlet z avtobusom na Dolenjsko v Sloveniji. Na sporedu sta bila obisk Muzeja Lojzeta Slaka v Mirni Peči ter Pavčkovega doma v Šentjurju. V obeh hišah so izletnike pričakale prijazne vodičke in jim povedale mnogo zanimivosti o obeh mirnopeških častnih občanih – o Lojzetu Slaku kot umetniku narodnozabavne glasbe ter o Tonetu Pavčku kot besednem umetniku, ki je napisal 42 knjig. Nekateri iz skupine potnikov so oba osebno poznali. Oba sta nekoč bila tudi na Obirskem: Ansambel Lojzeta Slaka na skupnem koncertu z domačim Ansamblom Paulič, Tone Pavček pa na enem od prvih Srečanj pisateljev manjšinskih narodov, ki jih je do svoje smrti leta 1985 organiziral Valentin Polanšek.

Po dolenjskih ovinkih in hribčkih je dobro razpoložena skupina prispela z velikim busom v Colnarjevo zidanico na kosilo. Z zanimanjem so si ogledali nazadnje še vinsko klet in uživali ob degustaciji vin.