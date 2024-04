Javni sklad za kulturne dejavnosti RS (JSKD) je 27. marca že tradicionalno podelil najvišja državna priznanja in odličja v ljubiteljski kulturi za leto 2023 tistim posameznikom, ki so zaslužni za njen razvoj in popularizacijo.

Srebrno plaketo je prejel Vinko Wieser, ki ga je za to priznanje predlagala Slovenska prosvetna zveza. Kot je SPZ zapisala v utemeljitvi, je bil Vinko Wieser »med prvimi Slovenci na avstrijskem Koroškem, ki je argumentirano utemeljeval potrebo po zbiranju hišnih in ledinskih imen«. Nadalje je SPZ v utemeljitvi priznanja navedla zasluge dolgoletnega predsednika SPD Gorjanci za kulturni portal slovenskih ledinskih in hišnih imen www.flurnamen.at.

JSKD pa je ob podelitvi priznanja zapisala, da si Vinko Wieser za to »dolgoletno delo in strokovni pristop pri projektu, ki je bil sprejet na Unescov seznam žive dediščine v Avstriji, za povezovalno ter spoštljivo medsosedsko delovanje zasluži srebrno plaketo JSKD«. Poleg Vinka Wieserja so srebrno priznanje prejeli Slavko Petek, Dušan Fišer in Janko Avsenak. Navišje, zlato priznanje JSKD, je prejel pesnik, literarni kritik, esejist in prevajalec Marjan Pungartnik.