Antifreeze se imenuje prireditveni format SPD Rož, ki trikrat v novembru publiko ogreva z literarnimi branji, glasbo in likovno umetnostjo, pa tudi s hrano. Na zadnjem letošnjem Antifreezu je brala pred kratkim nagrajena Ana Grilc, za glasbo je poskrbel duo Tschorley.

Za glasbo je na zadnjem letošnjem Antifreezu poskrbel duo Tschorley, ki ga sestavljata Antonia Duša Wernig in Ajda Sticker. Čelistka, pevka in kitaristka Antonia je odraščala v Nemčiji, poletne počitnice pa je preživljala pri slovensko govoreči babici v Šentožboltu/St. Oswald, najvzhodnejši vasi občine Šentjakob. Na njenem nasprotnem koncu je v Šentpetru odrasla Ajda Sticker, pevka, kitaristka in novinarka ORF. Obe glasbenici danes živita na Dunaju, kjer sta se spoznali na začetku pandemije. Ajda Sticker pravi, da je Antonio na začetku pandemije spoznala »na dunajskem Waagenplatzu, kjer ljudje živijo v predelanih avtomobilih in kamionih«. »Ko me je slišala govoriti koroško nemščino, me je ogovorila in povedala, da je tudi ona po svoje iz Koroške. Izkazalo se je, da razume tudi nekaj slovenskih besed, saj jo je babica naučila šteti in moliti v slovenščini. Prvo pesem s slovenskim besedilom, ki sva jo danes zapeli, me je naučila prav ona.« V tej ljudski pesmi Ajda med drugim poje, da ni nič delala, da je dolgo spala, ker je snoči močno ljubila, pa da doli tam v Rože ne sičajo prav in da je njen šacej tisti, ki se veselo smeji. Skupaj z Antonio je Ajda izvedla več nemških ljudskih in avtorskih pesmi, pa tudi kakšno hrvaško in slovensko pesem. Med nastopom dua Tschorley bi lahko slišal pasti šivanko na tla, taka je bila zbranost občinstva, povsem zamaknjenega v izvajanje obeh glasbenic. Kako pa sta glasbenici prišli do imena? »Čarli je Antonijin pes, ki vedno zavija in tuli ob najinih vajah. Sicer ga nisva vzeli v bend, vendar sva si od njega sposodili ime.« Toliko o hrani za dušo, telesa so si društvenice in društveniki na zadnjem letošnjem Antifreezu pogreli z domačim jabolčnim zavitkom.

Protidomovinsko branje

Ana Grilc je 25. novembra v farovžu brala zgodbo Der Leichenfresser iz svoje lansko leto pri Morawi izdane zbirke kratkih zgodb Wurzelreißer:innen, pa tudi zgodbo Die Männer des Dorfes Z. S to je sodelavka Novic, študentka filozofije in psihologije ter odbornica dunajskega študentskega kluba 30. septembra na natečaju Mölltal Geschichten Festival v Mirčah/Mörtschach osvojila glavno nagrado za najboljšo kratko zgodbo, imenovano »Literaturpreis des Landes Kärnten«. Organizatorji festivala so letos osmič izdali zbornik s 33 besedili nagrajenk in nagrajencev. Ta bo javnosti predstavljen 2. decembra ob 17.00 v podeželskem hotelu Pacher v Zgornji Beli/Obervellach. Kot je pred branjem povedala Ana, sta obe kratki zgodbi del njenega »protidomovinskega cikla«. Podobni sta si v poigravanju s stereotipi večinskega prebivalstva, ki, prignani do humorno-nadrealističnega konca, razodevajo abotnost teh predsodkov. »Veliko črpam iz lastnih izkušenj. Če odraščaš v tej koroški atmosferi, potem se nabere mnogo informacij. V teh zgodbah jih poskušam komprimirano podati. Na predrzen in satiričen način skušam povedati, kaj je za nas, koroške Slovence in za ljudi, ki so povezani z manjšino, zabavno, za ljudi na skrajni desnici pa moteče ali žaljivo.« Ana se trenutno posveča pisanju mastrske naloge, ko bo ta končana, »pa bo, upam, nastal tudi roman«.