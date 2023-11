V Muzeju Wernerja Berga v Pliberku je bilo v nedeljo, 29. oktobra, branje nagrajenih prispevkov in podelitev nagrad literarnega natečaja »Koroška v besedi« v kategorijah lirika in proza v nemškem in slovenskem jeziku.

Pliberk Arthur Ottowitz je vodja pliberškega muzeja Wernerja Berga in letošnji prejemnik deželne kulturne nagrade. Navzočim je ob začetku zaključne prireditve literarnega natečaja mestne občine Pliberk »Koroška v besedi« zaigral na orglicah. Sledil je pozdrav moderatorja Raimun­­da Grilca, ki je povedal, da je ta dvojezični literarni natečaj postal že tradicija v Pliberku. Letošnjega že 12. natečaja se je udeležilo 51 avtoric in avtorjev, 26 iz Avstrije, 15 iz Slovenije in sedem iz Nemčije, poslali pa so 55 prispevkov, 38 nemških in 17 slovenskih besedil. Za nagrade v višini po 500 € so tekmovali v kategorijah lirika v nemškem in slovenskem jeziku ter proza v nemškem in slovenskem jeziku. Nagrajenci Karin Prucha (lirika v nemščini), Klemens Hofer (proza v nemščini) Ramis Velagić (lirika v slovenščini) in Stanka Devjak (proza v slovenščini) so prebrali svoja besedila. Najboljša besedila so določili člani strokovnih komisij, v katerih so sodelovali jezikoslovci, slavisti, germanisti in avtorji. Žirija bere tekste šifrirane – ne ve, kateri avtor oz. avtorica se skriva za besedilom. V kategoriji lirika v nemškem jeziku je odločitev žirije utemeljila Rezka Kanzian, za prozo v nemškem jeziku pa Gernot Ragger. V žiriji za slovenske prispevke so bili Martin Kuchling, Amina Majetić, Manja Miklavc in Mateja Rihter. »Danes je praznik umetnosti in literature. Hvala vam, da pišete in vas prisrčno vabim, da pišete še naprej,« je povedala Mateja Rihter, ki je utemeljila odločitev žirije za slovenska besedila v kategorijah proza in lirika. Literarni natečaj že drugo leto koordinira knjiž­ničarka Jasna Černjak, to nalogo je prevzela od Eve Verhnjak-Pikalo. »Dvojezični natečaj je priložnost, ki odpira vrata med kulturami, gradi mostove med ljudmi in spodbuja spoštovanje različnosti,« je povedala Jasna Černjak. Obžaluje pa, da so prejeli le malo slovenskih besedil iz avstrijske Koroške, veseli se pa že naslednjega natečaja. Tudi pliberški kulturni referent Marko Trampusch (EL) je vesel, da pliberški literarni natečaj živi. Trampusch bi k pisanju in sodelovanju rad spodbudil domačine in mladino in razmišlja o organizaciji delavnic pisanja: »Pri našem natečaju lahko sodeluje vsak. Mnogi pišejo samo zase, mislim pa, da je pomembno, da besedila pridejo v javnost. Dopisi so anonimni, žirija vsakega prebere in oceni in vsak dobi tudi odgovor.«

Zvočni posnetek prireditve je dostopen na spletni povezavi www.novice.at/podcast