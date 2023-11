Prelep deževen jesenski dan je bil okvir za letošnje jesensko praznovanje ljudske šole Šentprimož, ki je bilo 24. oktobra. Z navdušujočimi nastopi šolskih otrok in z okusnim bifejem, ki so ga pripravili starši, je bilo to nadvse uspešno srečanje.

Šola in njena okolica so zažareli v jesenskih barvah, ko se je praznovanje začelo. Družine in prijatelji šolark in šolarjev so množično sledili vabilu, da bi preživeli nepozaben popoldan.

Vrhunec jesenskega praznovanja so nedvomno predstavljali nastopi otrok, ki so segali od očarljivih dvojezičnih glasbenih točk do navdušujočih in kreativnih dvojezičnih gledaliških predstav – gledalci so bili očarani nad raznolikimi talenti mladih umetnikov.

Jesensko praznovanje ljudske šole Šent­primož je nedvomno dogodek, ki bo še dolgo ostal v spominu gostov. Pokazal je, da šola ne posreduje le znanja, temveč da ustvarja tudi prostor za ustvarjalnost in skupnost.