Biro za narodno skupnost dežele Koroške vabi na 33. Evropski kongres narodnih skupnosti, ki bo 7. in 8. novembra. Jutrišnjemu svetu, sposojeni prihodnosti in skrbem okoli prihodnosti bo v torek, 7. 11., ob 18.30 posvečena uvodna podijska diskusija v Mozartovi dvorani celovškega doma glasbe. Poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja bodo v razpravi sodelovali novinarka Ingrid Brodnig, klimatska aktivistka Paula Dorten in govornica Deželnih šol Anna Trattnig. Razpravo moderira politologinja Kathrin Stainer-Hämmerle.

O prihodnosti manjšin

Prihodnosti manjšin in njihovih jezikov z vidika mladih je posvečen 8. november. Spored v Mozartovi dvorani se začne ob 8.30. O manjšinskem varstvu na ravni Evropske unije bo v impulznem predavanju spregovoril Johan Häggman. Prvi panel, ki se začne v sredo ob 9.30, se posveča prihodnosti evropskih manjšin, recimo italijanske v Sloveniji in na Hrvaškem, romunskih Nemcev, Švedov na Finskem, lužiških Srbov v Nemčiji in Ladincev na Južnem Tirolskem. Po pavzi za kavo se program kongresa nadaljuje z drugim panelom. Z naslovom Koroška 2050 – prihodnost koroških Slovencev bodo svoje misli prispevali Jan Ogris-Martič, Meta Vouk, Simon Rustia, Manuel Jug in Nadja Kramer.