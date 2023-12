Slovenski dnevi Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu: Slovenski dnevi pred jubilejem

Nedavno v Celovcu, minuli teden v Gradcu. Slovenski dnevi so v štajerski prestolnici poživili študensko življenje.

Pred letom in mesecem dni so na Slovenskih dnevih slavnostno otvorili nove klubske prostore v graški Mond­scheingasse 9. Naslednje leto Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu praznuje 50. obletnico. Med sredo, 29. 12., in soboto, 2. 12., pa so v graški študentski dnevni sobi številni gostje praznovali in uživali pester program. »Ker smo se imeli tako lepo in je bilo toliko dela, ni bilo časa, da bi natančno prešteli, koliko oseb je prišlo. Klub pa je bil skoraj vse dni poln,« je v pogovoru rekla predsednica Magdalena Novak. Dodala je, da so v klubske prostore poleg študentk in študentov, ki redno hodijo v klub, prišle tudi osebe, ki so bile del odbora oz. ne študirajo več v Gradcu, ter osebe, ki so prvič prišle v klub. Slovenski dnevi so se začeli s programsko točko za najmlajše – namreč otroško jogo z Majo Podpečan. Sestavljen program je nato vseboval še delavnico, gledališko predstavo, branje, zborovski večer ter koncert Nikolaja Efendija in skupine Blowing Doozy. Zaradi vremenskih razlogov pa ni utegnila nastopiti skupina Ladja.