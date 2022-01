Kabaretist Christian Hölbling je pripravil nov program, ki ga bo obiskovalcem šentjanškega kulturnega centra k & k predstavil 4. februarja, ob 19.30, in sicer pod naslovom »Deppendiplom«. Da bi vsaj malo pokukali skozi ključavnico in izvedeli, kako se lahko uradno kvalificiramo za tisto, kar smo že vedno bili – tepci in tepke – smo se z mentorjem tečaja za tepce pogovorili kar po telefonu.

Christian Hölbling, vabite nas na novo predstavo »Deppendiplom«. Komu je namenjena?

Christian Hölbling: Namenjena je vsem ljudem, saj je vsak od nas že bil v vlogi tepca. V življenju skušamo biti zelo razumni, ampak vedno znova naletimo na situacije, v katerih nam to ne uspe. Novi program ne želi kogarkoli žaliti kot tepca, saj sem ob koncu programa največji tepec kar sam. Seveda gre za to, da skušamo svet postaviti na glavo, da se poigravamo s svojo inteligenco, neumnostjo, malo pa tudi z norostjo. Sem mentor izobrazbe za tepce, pri kateri največji tepec ob koncu dobi diplomo.

Kdo sedi v vaši idealni publiki? So to neumneži, tepci ali tisti, ki radi druge vlečejo za nos?

Idealna publika je tista, ki je odprta. Intelektualci, ki pričakujejo politični kabaret ali tematiziranje korone, ne bodo prišli na svoj račun. Gre bolj za človeško raven, pomembno je, da obiskovalci odprejo srce in duha in se prepustijo doživetju kabereta.

Potrebujemo za obisk kabereta dokazila, da smo kvalificirani za vaš program, ali bodo pri blagajni na voljo t. i. »Deppensichere Gurgel- und Spucktests« oz. po slovensko »grgralni ali pljuvarski testi za tepce in tepke«?

Ne, za vstop ne potrebujete posebnih kvalifikacij, ob izhodu pa dobi vsak diplomo, ki črno na belem potrjuje, da je tepec. Kdor zdrži dve uri intenzivnega izobraževanja na tem področju, je vsekakor zrel za diplomo. Lahko se zgodi, da se v publiki znajdejo preveč kvalificirani obiskovalci, vendar nas to ne moti, saj je znanje dobro poglobiti in utrditi.

Vi trdite: »Deppen werden immer gebraucht.« Sklepam torej, da je tepec oz. tepka poklic prihodnosti. Kje se lahko javijo brezposelni tepci, s kakšnim dohodkom lahko računajo in kakšne so možnosti napredovanja?

Tepce najdemo na vseh ravneh, nikoli pa na prvem mestu, npr. na mestu predsednika. Tepci so vedno na drugem mestu. Saj veste, tepec je »Depp«, tako kot po angleško »deputy«. Že Bob Marley je zapel »I shot the Sheriff, but I didn’t shoot the deputy«. Idealna pozicija za tepce je mesto drugega podžupana, ta ne vodi poslov, zato je to najvarnejša pozicija.

Pri izvajanju dolžnosti tepca nastanejo stroški. Katere stroške lahko odpišemo pri vsakoletni davčni napovedi?

Odpišemo lahko vzvratno parkiranje in brezplačne časopise.

Med nami je vse več tepcev in tepk, številke eksplozivno naraščajo, zato še zadnje vprašanje za vse tiste, ki še vedno mislijo, da bodo situaciji nekako ušli: Kako se lahko ščitimo pred obveznim izobraževanjem?

Lahko praznujemo, dokler ne zbolimo, nato pa gremo v home office ali pa otrpnemo in se delamo, da smo mrtvi – to sta dva izhoda, ki bosta vsaj nekaj časa še odprta.