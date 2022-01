Ob dnevu elementarne pedagogike, ki se ga v Avstriji obeležuje 24. januarja, avstrijski Zeleni za celotno dvojezično območje zahtevajo kakovostno dvo- in večjezično ponudbo v otroških vrtcih.

»Pripadniki narodnih skupnosti imajo zakonsko zagotovljeno pravico do vzgoje v maternem jeziku. Dvo- in večjezičnost se začne pri najmlajših, zato potrebujemo standarde za poklicno kvalifikacijo dvojezičnih elementarnih pedagoginj in pedagogov,« je povedala Olga Voglauer, govornica Zelenih za vprašanja narodnih skupnosti. Od dežele Koroške, pristojne za otroške vrtce, pričakuje ustrezno zakonodajo, s katero bo Koroška pravno obvezana ponujati ustrezen dvo- in večjezični program v vrtcih. Od ministra za izobraževanje Martina Polaschka pa si poslanka Zelenih želi ukrepe, ki bodo usmerjeni v zagotavljanje kakovosti dvo- in večjezične elementarne izobrazbe.