Na Koroškem se le Bauernbund strinja s financiranjem avstrijskega kmetijstva v obdobju 2023-27, ki ga je sklenila avstrijska vlada. V Koroški kmetijski zbornici so FPÖ, SJK, SPÖ in zeleni nezadovoljni in želijo nove pogovore.

Na temo, kako bo Avstrija izvajala financiranje kmetijstva iz sredstev EU v obdobju 2023–2027 so v petek, 21. januarja, v Hrastovici na občnem zboru razpravljali koroški kmetijski svetniki.

Po izčrpnem referatu uradnika Kmetijskega ministrstva Johannes Frankhauserja so imeli svetniki možnost izraziti svoje mnenje. Pri tem se je izkazalo, da je le Bauernbund v celoti zagovarjal avstrijski načrt, ki sta ga na Dunaju sklenila ÖVP in Zeleni, za katere se je pogajala Olga Voglauer. V Koroški kmetijski zbornici je FPÖ predložila listo zahtev po spremembah, ki so jih podprli tudi svetniki SJK, SPÖ in Zeleni. Zahtevali so spremembe ter sklic izredne seje zbornice. Tako je prišel Bauernbund pod precejšen pritisk in je privolil, da se naj skliče seja, prej pa se naj podrobno govori o možnostih za spremembe.

Med drugim želijo nadomestila za višje cene semen, da se podpore vežejo na inflacijo, da dobijo kmetje nadomestila za ekološke investicije, da so bio-obrati izvzeti iz obveznosti biodiverzitete, nove perspektive za domačo rejo krav dojilj, ovac in koz ter olajšave za zelo visoke cene gradbenega materiala.

Načelno velja za 2023–27, da bodo neposredna plačila še naprej pomembna osnova za prihodke kmetij. Poleg tega bo za prvi hektar uvedena redistribucijska premija. 10 odstotkov neposrednih plačil se v dveh fazah prerazporedi z velikih na majhne kmetije. To zelo kritizirajo veliki kmetijski obrati. Koroška od tega ni bistveno prizadeta.

Proračun za kmetijsko-okoljski program (ÖPUL) se bo povečal za 25 % (125 milijonov evrov na leto) – torej bo za ukrepe varovanja podnebja in okolja na voljo okoli 574 milijonov evrov na leto. To pomeni, da bodo kmetje dobili isto ali več samo, če se posvetijo varovanju okolja, kar v tako kratkem roku ni na vseh kmetijah mogoče.

Čik: živila v ustavo!

Marjan Čik je zahteval, da je treba v avstrijsko ustavo zapisati pravico do domačih, avstrijskih živil. Glede EU podpor 2023–27 je mnenja, da bo potrebno izredno veliko svetovanja, da bodo kmetje dobili to, kar imajo doslej. Nadalje je zahteval krepitev lastniških pravic kmetov. Čik: »Družba je mnenja, da lahko koristi kmečko zemljo po svoji mili volji. To ni res, lastnik je še vedno kmet. Turizem, ki od kmeta profitira, mora to tudi kmetom plačati. Pri nadomestilih za škodo, ki jo povzročijo volkovi, Čik pričakuje višja nadomestna plačila kot doslej.

Podpore za prašičerejo

SJK predlaga sklep zbornice, ki naj pozove ministrico in vlado, naj finančno pomagata prašičerejcem. Stefan Domej: Trenutne tržne razmere na trgu prašičev ostajajo dramatične in ni znakov preobrata trenda na trgu. Krivi so visoki proizvodni stroški in visoke cene energije za proizvajalce. To podraži predvsem mineralna dušikova gnojila in posledično tudi živalsko krmo. Zato je treba takoj ukrepati.

Domej: Hitrejši internet

SJK predlaga sklep zbornice, da koroška vlada pospeši osrkbo podeželskih občin s širokopasovnim internetom prek optičnih kablov in zagotovi več sredstev za projekte kot doslej. Stefan Domej: Nekatere naše vasi imajo tako počasen internet, da delo od doma praktično ni mogoče. V času pandemije z učenjem na domu in domačo pisarno so podeželska območja trenutno močno prikrajšana. To velja tudi za kmetijstvo.

F. J. Smrtnik je mnenja, da dobivajo predvsem gorski kmetje veliko prenizke podpore, ki ne bodo preprečile propada gorskih kmetij, saj jih po vrsti odkupujejo veleinvestitorji iz Nemčije. Smrtnik: Če hoče Avstrija ohraniti male gorske kmetije, jim bo morala plačati več.

Smrtnik je bil pred sejo izvoljen za predsednika referata za gorske kmetije v Kmetijski zbornici. To je v zbornici eden najbolj pomembnih velikih referatov.

Marija Mader-Tscherteu je analizirala novi EU program financiranja in ugotovila, da je sicer veliko novega, ali bodo od tega kmetje tudi profitirali, pa se bo šele izkazalo. Treba bo zelo veliko svetovanja.