Že pred začetkom vigrednega koncerta Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec so se mnogi obiskovalci družili in poklepetali v preddverju kulturne dvorane K3 v Škocjanu. Dvorana je bila do zadnjega mesta napolnjena. Ljudje so žejni kulture, se je predsednik društva Miha Lipnik veselil zelo dobrega obiska, potem ko je koncert v zadnjih treh letih zaradi pandemije odpadel. Pevski večer je otvoril moški pevski zbor Vinko Poljanec. Že več kot 40 let ga vodi Franc Starz. To je bil tudi povod, da so se mu pevci zahvalili za neutrudno delovanje za zbor. Obiskovalci koncerta so lahko pri­sluhnili še kvartetu Nomos in tokrat samo šestčlanskemu Oktetu Suha – pevci okteta so povedali, da v tej konstelaciji še nikoli niso nastopali, manjkala sta Franc Opetnik in Jokej Logar. Prej so imeli Katza, zdaj pa imajo Mačka, je povedal Pepej Krop in tako predstavil novega pevca Mateja Mačka, ki je nasledil dolgoletnega pevca Lenarta Katza. Zborovodja MoPZ Vinko Poljanec Starz je povedal, da je pandemija v zadnjih letih preprečila redne vaje, od januarja 2022 naprej pa 24-članski zbor spet redno vadi. Zborovodjo še posebej veseli, da je med pevci več mladih, in pravi, da je to tudi zasluga dobrega vzdušja v zboru. Pravi, da najraje pojejo domače pesmi, saj te obiskovalcem tudi najbolj ugajajo. V naslednjih tednih pa pevce čaka kar nekaj nastopov. Ob koncu so nastopajoče skupine ob spremljavi Aleksa Rutarja na harmoniki zapele še tri skupne pesmi – prav posebej pa je publiko ganila Slakova pesem »V dolini tihi«.