»Poceni kupiš, drago prodaš« je bilo načelo trgovca Adolfa Krivograda, bolje poznanega kot Dolfeja. Leta 1969 je z ženo Katarino, roj. Jernej († 2012), v Šmihelu pri Pliberku ustanovil uspešno trgovsko podjetje. Adolf Krivograd se je rodil leta 1936 kot drugi od šestih otrok na Selovcu nad Ravnami na Koroškem. Otroštvo je preživel na gorski kmetiji, po štirih razredih šole se je izučil za čevljarja. Trgovati se je naučil že v šoli, ko je začel izdelovati metle, prodajal jih je ljudem kar na cesti. Leta 1956 se je preselil v Avstrijo, delal je v gradbenih podjetjih po deželi, kasneje kot zavarovalniški zastopnik.

Dolfej Krivograd je na literarnem večeru v Pliberku odgovarjal na vprašanja Bojana Wakouniga, ki je avtor knjige o Krivogradovem življenju, in pripovedoval zgodbe iz svojega življenja.

Leta 1967 se je poročil s Katarino, kar nekaj časa je potreboval, da jo je prepričal, da sta odprla trgovino. Že zmeraj je hotel biti samostojen, »da bi delal kaj svojega in prodajal«. Žena Katarina je bila izučena knjigovodkinja, le ona bi lahko začela trgovino, ker je imela papirje. Žena je prodajala živila in malo tekstila, njun glavni posel so bili stroji, ker so Dolfeja Krivograda »stroji bolj zanimali in ker je pri njih tudi več dobička«. A brez žene, trdi Dolfej Krivograd, ničesar ne bi zmogel: »Bila je pridna, spoznala se je na vse in vedno me je spodbujala.« Minuli petek, 22. aprila, sta SPD Edinost Pliberk in Mohorjeva vabila na branje in predstavitev knjige »Lažje prišparaš, kot zaslužiš – Adolf Krivograd: zgodba mojega življenja«. Knjiga je leta 2018 izšla v Mohorjevi, Krivogradove spomine je zapisal Bojan Wakounig. Med drugim vsebuje spomine iz medvojnih časov, ko so partizani ustrelili Krivogradovega strica, očeta že rajnega Johanna Kresnika, tja do Krivogradovih spominov na prodajanje kmetijske mehanizacije, vitel in oken. Podjetje Krivograd danes vodita hčerka Veronika in sin Florian.

MoPZ Foltej Hartman je poskrbel za glasbeni okvir.

