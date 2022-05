Finalna serija zvezne odbojkarske lige AVL na štiri dobljene tekme se je končala minuli konec tedna s četrto zmago ekipe Union Waldviertel. Čeprav se je članska ekipa SK Zadruga Aich/Dob že enajstič zapored uvrstila v finalno tekmovanje za naslov avstrijskega prvaka, so v društvu nezadovoljni s potekom letošnje sezone. Že sedaj potekajo priprave na novo prvenstvo.

Vse je bilo pripravljeno za preobrat v finalni seriji. Toda že v prvem setu si je igralec Doba Nicolai Grabmüller poškodoval gleženj. Varovanci trenerja Bogdana Tanaseja so igrali od takrat naprej samo še z enim blokerjem. Prvi set so v nadaljevanju odločili zase gostje iz Gornje Avstrije, drugi set pa so si priborili zopet Dobljani in začasno izenačili rezultat.

Maskoti ekip sta si v nedeljo stali nasproti zadnjič v letošnji finalni seriji.

V Jufa dvorani v Pliberku je bilo spet zaznavno upanje na senzacijo, toda do tega ni več prišlo. Dobro razpoloženi nasprotnik je izkoriščal napake domačih in prepričljivo odločil zase naslednja dva seta. S tem niso odločili le tekme v lasten prid, temveč zmagali celotno serijo in se s tem kronali z naslovom avstrijskega prvaka. Dobljani so letos nastopili že enajstič zapored v finalnem tekmovanju, kar je izreden uspeh za društvo in rezultat dobrega dolgoletnega dela društva. Kljub temu pa s potekom letošnje sezone niso zadovoljni. Bila je nenavadna sezona s poškodbami in boleznimi. Tudi na trenerski klopi je prišlo do večkratnih sprememb. Skupno so letos ekipo vodili trije različni trenerji. Ekipo je že na začetku prvenstva po nekaj tednih nepričakovano zapustil trener Ratko Peris. Nasledil ga je Zvonko Nikolić, ki pa je tudi predčasno zapustil ekipo. Na koncu je ekipo začasno prevzel Bogdan Tanase, sedaj pa društvo že išče novega trenerja. Prvi pogovori že potekajo. Tudi v ekipi so predvidene večje spremembe. Društvo se namreč hoče dobro pripraviti na naslednjo sezono, v kateri želijo zopet igrati za naslov državnega prvaka.

Naloga ne bo tako enostavna, saj imajo ekipe iz Waldviertla, Gradca in Amstettna isti cilj. Morda pa se bo vrnila v prvenstvo tudi še ekipa iz Tirolske. Tukaj nekaj slik:

Martin Micheu, športni direktor

Sezona ni potekala po načrtih. Začela se je z nepričakovanim odhodom trenerja, potem smo imeli tudi nekaj poškodovanih igralcev, en igralec nas je moral zapustiti. Seveda smo letos pričakovali, da bomo postali prvaki, ker praznujemo 40. obletnico društva. Zdaj pa bo prišlo do velikih sprememb v ekipi.

Daniel Thaler, predsednik

Imeli smo možnost osvojiti naslov. V finalnih tekmah pa se moraš boriti do konca, v tem oziru so bili naši nasprotniki boljši od nas. Včasih sem imel občutek, da samo nekateri želijo zmagati, drugi pa so bili preveč nervozni. Že več dni razmišljam, zakaj je do tega prišlo, odgovora pa še nimam. Naslednje leto bo vse še težje.