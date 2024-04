V soboto, 20. aprila 2024, bo društvo IniciativAngola v sodelovanju s Slovensko gimnazijo in Dvojezično trgovsko akademijo priredilo 21. dobrodelni koncert »Rock4Angola«. Prizorišče dogodka bo Kulturni dom Pliberk. Za dekliški internat v Calulu bodo igrale skupine Full House, Bugivugi, The Whoomans in LPS. Vstopnice (cena v predprodaji: 12 €) so na voljo pri organizacijskem komiteju koncerta, v pisarni IniciativAngola (Tarviserstraße 30, Celovec), preko [email protected] ter na Facebooku in Instagramu (@iniciativangola).

