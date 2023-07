Na celovški tržnici se že nekaj mesecev vsako zadnjo soboto v mesecu okoli enajstih dopoldne spontano srečujejo tisti, ki radi zapojejo kako slovensko narodno. S petjem želijo obuditi slovensko narodno pesem oz. jo približati prebivalcem Celovca.

Spontanega ljudskega petja se lahko udeleži vsak.

Kako se je razvila ta pevska iniciativa? Na srečanju celovškega pevskega društva ICS Zmaj, ki se z Edijem Oražejem na čelu trudi za neprekinjeno glasbeno izobraževanje, so se pevski navdušenci domislili spontanega ljudskega petja. Petje poteka tako kot nekoč, ko so ljudje stopili skupaj in zapeli brez vaj ali dirigenta. To pevsko iniciativo so poimenovali PE-PA-PI, saj prihajajo na tržnico »pet pa pit«. »Ob dogovorjenem času na tržnici z nami lahko zapoje vsak, vsak najde svoj glas in ponavadi celo dobro zveni. Opažamo pa, da pozabljamo pesmi in tudi besedila. Prva kitica še gre, druga in tretja pa sta velikokrat že problematični,« je povedala Veronika Kušej, ki je na tržnico za občasne pevce prinesla kopije besedil, da bi se laže pridružili petju. »Mimoidoči se včasih ustavijo in prisluhnejo, včasih tudi zapojejo, zato skupina pevcev raste.«

Milena Kernjak se je v soboto prvič pridružila pevcem: »Za petje na tržnici sem izvedela od Edija Oražeja. Skoraj vsako soboto nakupujem na tržnici, kjer je ponudba zelo velika, vzdušje je sproščeno, vsi so dobre volje, kar se mi zelo dopade. Danes sem prvič prišla tudi pet, da bi si ogledala, kako to ljudsko petje funkcionira.«

Tržnica je mesto petja in druženja.

Prvo srečanje pevk in pevcev je bilo sredi zime. Bili so presenečeni, kako prijazno so jih obiskovalci in prodajalci na tržnici sprejeli. Branjevci se veselijo petja, ker prinaša pozitivno vzdušje, tako da za spontana srečanja rezervirajo mizo in pevce včasih tudi malo pogostijo. Pevce pa petje povezuje, zato se bodo srečevali še na­prej. Če so bralci Novic kje v bližini, se jim seveda lahko pridružijo.