Pozdravili so Romano in Marino na letališču v Celovcu

Od 17. do 25. junija so v Berlinu potekale svetovne poletne igre specialne olimpijade. 7000 športnikov in športnic se je pomerilo v 26 disciplinah. Med 62 sodelujočimi športniki in športnicami iz Avstrije sta bili tudi sestri Romana in Marina Zablatnik, ki sta bili uspešni v plavanju.

Veliko je bilo veselje, ko sta Marina in Romana Zablatnik minuli ponedeljek prispeli na letališču v Celovcu. Pričakali so ju družina in dobri znanci in jima čestitali za dosežke na specialni olimpijadi v Berlinu.

Posebno uspešna je bila Romana Zablatnik, ki je v osvojila bronasto medaljo na 100 metrov mešano. Avstrijski športniki in športnice so skupaj poželi 45 kolajn, 13 zlatih, 16 srebrnih in 16 bronastih. .

Sestri Zablatnik plavata že 10 let

Plavati sta se sestri Zablatnik naučili doma v bazenu pri očetu Pavlu Zablatniku, s tedenskim treningom pa sta začeli, ko sta spoznali leta 2013 trenerko Moniko Mairitsch. Danes ju trenira mama Katherine Zablatnik. Prav posebno odlikovanje je Romana Zablatnik prejela leta 2018. Na slavnostni prireditvi za športnike in športnice leta 2018 je atletinja iz Galicije na Dunaju odnesla lovoriko v kategoriji športnikov in športnic z motnjami v duševnem razvoju.

Udeležence specialne olimpijade je sprejel tudi predsednik Alexander Van der Bellen; Foto: instagram.com/vanderbellen

Po plavanju še ples in namizni tenis

Občutki ob zmagi bronaste kolajne so bili lepi, pravi Romana Zablatnik in dodaja, da je našla nove prijatelje. Seveda hoče nadaljevati s plavanjem. Za specialno olimpijado je trenirala trikrat tedensko, je povedala.

Sestri Zablatnik sta pa tudi aktivni v plesanju. Ta vikend je že na sporedu državno prvenstvo v plesanju v Telfsu. Posebnost plavanja vidi Zablatnik v tem, da je zabaven šport in da se počutiš prostega. Seveda pa na tekmovanjih sreča tudi dobre prijatelje iz vse Avstrije. Mama Katherine Zablatnik dodaja, da je to prava skupščina, velika družina plavalcev, ki se redno srečuje na tekmovanjih in je prijateljsko povezana. Pravi tudi, da je vsaka minuta, ki jo sestri Zablatnik in ona sama kot trenerka vtaknejo v šport, zelo dobro investirana, plavanje je dobro za zdravje in je tudi neke vrste zdravilo, ugotavlja. Sestri Zablatnik sta si na specialni olimpijadi ogledali tudi druge športne panoge. Še posebej sta jima bila všeč namizni tenis in tenis. Zdaj razmišljata o tem, da bi se v bodoče lotili tudi teh športnih panog.

Nad organizacijo svetovnih poletnih iger specialne olimpijade v Berlinu je mama Katherine Zablatnik zelo navdušena, predvsem nad tem, kako dobro so tekmovalci in tekmovalke ter njihovi spremljevalci bili sprejeti v Nemčiji. Tudi obisk tekmovanj, pravi, je bil zelo dober. Na cesti so jih večkrat nagovorili ljudje in jim želeli vse dobro. Pravi, da jim je tekmovanje dalo veliko moči za bodočnost.