Mladinski zbor JAMzi pod vodstvom Edija Oražeja je na 25. zveznem tekmovanju mladinskih zborov v močni konkurenci za svoj tekmovalni nastop prejel oceno »sehr gut« oziroma prav dobro. Zbor JAMzi sestavlja osem pevk iz društva ICS Zmaj (Iniciativa celovških Slovencev Zmaj), na koncertu jih je nastopilo sedem. Skupaj pojejo že deset let, z izjemo ene pevke so vse v preteklosti obiskovale Ljudsko šolo 24, tako Edi Oraže. Ravnatelj in zborovodja je o konkurenci povedal, da so v tekmovalnem programu lahko nastopili samo zbori s šol, ki imajo poseben poudarek na glasbi. Tako recimo nista mogla v tekmovalnem programu nastopiti zbora Uršulinske gimnazije v Celovcu in Gimnazije Velikovec, medtem ko je zbor JAMzi lahko nastopil, ker »gre za izvenšolski zbor«. »Zaradi zelo močne konkurence nam ta sehr gut zelo veliko pomeni«, še dodaja Oraže. Tekmovanje je med 26. in 29. junijem gostil Celovec, na njem je nastopilo 52 mladinskih zborov z okoli 1200 pevkami in pevci.