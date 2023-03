Krščanska kulturna zveza vabi v nedeljo, 12. marca, ob 14.30, v celovški Dom glasbe na tradicionalni koncert Koroška poje. V okviru koncerta bo predstavljena spletna pesmarica, ki vsebuje pribl. 500 pesmi, in sicer narodne, ponarodele, pa tudi duhovne. Spletna pesmarica nosi naslov Venec slovenskih, njen idejni oče pa je Stanko Polzer.

Stanko Polzer: Pred dvema letoma in pol se mi je porodila ideja za novi projekt, saj sem opazil, da je spletna ponudba slovenskih (narodnih) pesmi zelo raznolika, vendar pogosto manjkajo note za individualno petje. Opazil sem še, da so tudi mladi željni petja in da pogosto sežejo po mobilnikih, da bi hitro našli besedilo pesmi, morda tudi melodijo. Zato sem si mislil, da bi potrebovali pesmarico s celotnim besedilom pesmi, z notami v spevni legi, pa tudi melodije, označene s harmonijami za lažjo instrumentalno spremljavo.

Posebej me veseli, da smo za vse pesmi pripravili recital, torej posnetek prebranega besedila. Upamo namreč, da bo pesmarica pritegnila tudi koga, ki mu je slovenščina že postala malo tuja in se bo jeziku lahko spet približal preko poslušanja in petja – zato je navigacija v aplikaciji možna v treh jezikih (v slovenščini, nemščini in angleščini). Še en pomemben aspekt aplikacije je možnost, da si uporabniki lahko sestavijo svoje spiske pesmi oz. svojo pesmarico.

Spletna pesmarica je dostopna preko platforme Slovenščino doživeti (www.slovensko.at), čeprav projekt še ni v celoti zaključen, saj bi sodelavci zbranim pesmim radi dodali še vokalne oz. vokalno-instrumentalne spremljave.

Aplikacija za Apple Iphone: https://apps.apple.com/us/app/venec-slovenskih/id6446132987

Aplikacija za Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=at.slovenskih.venec&hl=de