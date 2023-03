Društvi SPD Edinost Škofiče in SPD Zvezda Hodiše sta minuli petek, 24. februarja, vabili v sejno sobo škofiškega Bauhofa, kjer je Helga Mračnikar brala iz knjige »Mamin glas«, v kateri je opisana življenjska zgodba njene mame Elizabete Sitter. Dvojezično povezovala sta predsednik SPD Škofiče Mitja Rovšek in Daniela Topar. Rovšek je povedal, da je to druga skupna prireditev s hodiškim društvom. Za nemškogovoreče obiskovalce so društveniki pripravili nemške prevode strani, ki jih je brala avtorica.

Skupina Praprotnice je poskrbela za dostojen glasbeni okvir.