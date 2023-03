1. julija 1953 je Slovensko kulturno društvo Celovec ustanovil s somišljeniki Karel Rojšek. Ob bližajoči se 70-letnici ustanovitve gostimo v tokratni oddaji »Zajtrk s profilom« mlado predsednico Natalijo Hartmann, ki je prevzela društvo leta 2020 in je pravnukinja ustanovitelja. Že od malih nog sodeluje potomka Tischlerjeve in Hartmannove rodbine pri celovškem društvu in je tam odkrila tudi svojo ljubezen do lutkarstva in kulturne dejavnosti. Opravila je masterski študij uporabnih kulturnih ved na Alpsko-jadranski univerzi v Celovcu. Skupaj z igralko Sabine Kristof Kranzelbinder je pred dobrimi petimi leti ustanovila Teater KuKuKK -Kunst und Kultur aus Kärnten/Koroška. V kulturnem centru Kammerlichtspiele v Celovcu pa skrbi Natalija Hartmann poklicno tudi za organizacijo gostovanj.

Zajtrk s profilom z Natalijo Hartmann bo v soboto, 11. marca, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.