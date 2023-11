Gitti Neuwersch je ob avstrijskem državnem prazniku v imenu SPD SRCE v Kulturnem domu Dobrla vas po­zdravila obiskovalke in obiskovalce prireditve »Dober večer, sosed« in vse pozvala, »da naj se vedno trudimo za mir, za medsebojno razumevanje, za spoštovanje drug drugega ter da naj se trudimo za dobre odnose s sosedi na vasi, kar še prav posebej velja za nemško in slovensko govoreče v naši občini«.

Večer so sooblikovali Kvintet saksofonov Slovenske glasbene šole dežele Koroške, Mladinski zbor Sweethearts, Mešani pevski zbor Srce, Moški pevski zbor Vinko Poljanec in Mešani zbor Grabštajn.

Kot slavnostna govornica je nastopila Cristina Santoro Sienčnik, ki prihaja iz severne Italije in ki pred 21 leti na Koroškem ni spoznala le zanimivega fanta, temveč tudi nov in zanimiv jezik. Povedala je: »Jezik je kot banka, v kateri so shranjeni intelektualni zakladi in duhovno bogastvo ljudstva. Literatura predstavlja dušo naroda in vsebuje skrivnost njegove zgodovine in identitete. Je gonilna sila ustvarjalnosti in duhovnega razvoja.«

Večer sta povezovala Florian Kutej in Marko Druml. Med drugim sta poudarila, da smo nekoč pogosto razlikovali med VI in MI, zdaj pa pogosto uporabljamo besedo SKUPNO. Ta beseda pa sožitje dveh narodov kaže v popolnoma drugačni luči. »Ne osredotočajmo se na tisto, kar v preteklosti ni delovalo, ampak glejmo skupaj v bodočnost, da bosta sedanjost in prihodnost boljši.«

Vsi prisotni so večer zaključili skupaj in zapeli avstrijsko himno, ki jo je na harmoniki spremljal provizor Janez Tratar. Poročilo naj zaključimo z mislimi slavnostne govornice: »Jezik ustvarja našo identiteto. To je moj svet, ki hrepeni po srečanju s tvojim svetom in ustvarja medsebojno sprejemanje, življenje, prihodnost, razvoj. Jezik lahko ustvarja pozitivne odnose, ki temeljijo na zaupanju ali dosledni in resnični komunikaciji. Tako jezik ustvarja življenje, dobroto in lepoto.«