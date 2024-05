V soboto, 26. aprila 2024, se je na tradicionalnem Vi­grednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi zbralo veliko ljubiteljev slovenske besede in dobre glasbe.

Prvi del koncerta je bil zasnovan kot glasbeno potovanje v spomin na Joška Packa, odličnega pevca in glasbenika z enkratnim glasom in posluhom, nekdanjega člana in prijatelja tega zbora, ki je bil več kot deset let tudi njegov dirigent, a ga žal ni več med nami. V spomin na priljubljenega Joška je zbor Gorjancev, ki ga že nekaj let uspešno vodi Gudrun Meringer-Thaler, najprej doživeto zapel pesmi iz Češke, Bavarske in Švedske, kasneje pa še niz slovenskih narodnih.

Joško Pack je bil leta 1999 soustanovitelj in vodja skupine Rožmarini, zanjo je aranžiral precej skladb in jih harmoniziral v večglasno petje, v skupini je sodeloval tudi kot pevec in glasbenik.

Gorjanci so zato na koncert povabili vokalno instrumentalno zasedbo Tamika iz Železne Kaple. Skupaj so oživeli skupino Rožmarin in priredili country skladbo Bank of the Ohio, narodno pesem v jidišu, in partizansko Bella ciao.

Slika: Katarina Wakounig Pajnič

Vsestransko nadarjeni Ingo Muri, ki je za zbor priredil več pesmi, se je zahvalil Vinku Wieserju, sopevcu in dolgolet­nemu predsedniku SPD Gorjanci, in poudaril velik pomen njegovega dokumentiranja hišnih in ledinskih imen na Koroškem. Za to izjemno delo je prejel srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije.

Gostujoči tamburaški ansambel Tamika, ki ga od leta 1995 zelo uspešno vodi Tatjana Pirker, je nato z izvrstnima solistkama in naborom čustvenih skladb popeljal navdušeno občinstvo od sončnega melosa Dalmacije do Slovenije in melanholične Koroške.

Za zaključek so Gorjanci skupaj s Tamiko čustveno zapeli protivojno skladbo ukrajinskega izvora (Sag mir, wo die Blumen sind) in še posebej navdušili z znano Larino pesmijo iz filma Dr. Živago. Občinstvo je vse nastopajoče nagradilo z bučnim aplavzom. Koncertu je sledilo družabno srečanje s pogostitvijo, kar je dodalo piko na i prijetnemu glasbenemu večeru.

~Andreja Kranjc