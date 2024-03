AK zastopa interese zaposlenih v Avstriji. Na Koroškem zaposleni izvolijo 70 svet­nikov v svoj parlament. Med kandidati je tudi nekaj slovensko govorečih. Socialdemokratski sindikalisti so na zadnjih volitvah leta 2019 osvojili 77,6 % glasov oz. 56 od 70 mest v generalni skupščini koroške delavske zbornice. Volilna udeležba je padla na 38,8 %.

Med kandidati je Marjan Sottovia iz Sveč, ki prvič kandidira na listi socialdemokratskih sindikalistov. Zaposlen je v delavnici celovškega Klinikuma. Važno se mu zdi, da bi preko višjih plač postali tudi vajeniški poklici bolj atraktivni.

Stanko Hanin s Suhe je kandidat levih sindikalistov in je zaposlen v gradbeništvu. Dobro delo naj bo pošteno plačano, tedenski delovni čas pa bi moral biti krajši, pravi.

David Janežič je doraščal v Lešah in danes živi ob Osojskem jezeru. Dela že štiri leta pri avstrijski pošti, pred tem je bil kuhar. Kandidira na listi delavske organizacije ljudske stranke, ker ga je angažma frakcije pri pogajanjih za novo kolektivno pogodbo poštarjev prepričal. Tudi zanj so pravične plače zelo važne.

Volilnih upravičencev je letos okoli 200.000, voliti pa smejo vsi zaposleni, ki so bili 20. novembra 2023 člani zbornice, ne glede na državljanstvo. Predsednik zbornice je od leta 2002 socialdemokrat Günter Goach. Skupščina je najvišji gremij zbornice in izvoli predsednika in predsedstvo. Kandidira šest strank. To so socialdemokratski sindikalisti, svobodnjaški delavci, delavska organizacija ljudske stranke, alternativni in neodvisni sindikalisti, levi sindikalisti ter lista za zdravstveno osebje.

Slovenske brošure in plakati

Delavska zbornica na Štajerskem ima na spletni strani vidno slovensko brošuro za volitve aprila 2024. Koroška zbornica nam je na naš poziv najprej poslala povezavo do obširnih informacij o zbornici v turščini, srbohrvaščini, angleščini, madžarščini, poljščini in romunščini in to v treh stopnjah jezikovnega znanja. Ko smo jih opozorili, da slovenščine ni zraven, smo le dobili plakat z osnovnimi informacijami v slovenščini.