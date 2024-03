Društvo IniciativAngola ima spet zbiralno akcijo v postu in želi postni čas nameniti otrokom in mladim v Angoli. Zbirajo sredstva za 55.555 kruhkov za šolarje v Angoli – to je 55.555 malic za otroke in mlade, ki obiskujejo šolo Don Boskovih sester v Angoli. En kruhek stane € 0,05. Cilj društvenikov je torej zbrati € 2.777,75.

Darujete lahko:

preko Facebooka: (www.facebook.com/IniciativAngola),

preko spletne strani www.angola.at ali na konto IniciativAngola (IBAN: AT06 3910 0000 1421 3581).