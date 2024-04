Malo jezero je veliko devet hektarjev, na najnižji točki je globoko devet metrov. Leži le nekaj 100 metrov zahodno od Klopinjskega jezera. V soboto, 13. aprila, se je s čistilno akcijo začela na Malem jezeru ribiška sezona, ki traja do novembra.

»Lani novembra smo v naše jezero vložili 500 kilogramov rib, to so ščuke, linji in ostriži,« pravi predsednik Podjunskega ribiškega kluba Jozej Krasnik. Ribe so društveniki pripeljali s kontejnerji iz Štajerske. Do takšnega vlaganja pa pride samo po potrebi, pravi Krasnik. Na jezeru, ki ga ima društvo v najemu od leta 1998 od Komende na Rebrci, se sezona začne s čistilno akcijo. Pri tem očistijo površino jezera ter tudi uredijo vse okoli jezera. Prav tako v vodo spustijo vseh 10 čolnov, ki jih lahko koristijo ribiči med sezono. Ko je vse pripravljeno, razdelijo letne karte, ki so strogo omejene.

Samo Wakounig (desno) prejme eno od štiridesetih letnih kart za Malo jezero od Jozeja Krasnika, ki društvu predseduje že od leta 2017.

»40 letnih kart imamo in tega števila ne bomo povišali,« pravi Krasnik, ki dodaja, da od 20. aprila ponujajo tudi dnevne in tedenske karte, s katerimi se lahko ribari na jezeru. Na vseh kartah je točno zapisano, katere ribe se sme kdaj loviti.

Načelo društva je izobraževanje

Letos je društvo v Kulturnem domu Danica mladim ponudilo že dva tečaja ribiške teorije. V prvi polovici maja bodo pridobljeno teoretično znanje v praksi preizkusili na domačem Malem jezeru. Na začetku avgusta načrtujejo tridnevni mladinski ribiški tabor. O tem, kam bodo letos šli, se še pogovarjajo. Krasnik poudarja, da je tabor primeren tudi za začetnike; kdor nima primerne ribiške opreme, jo bo dobil od ribiškega kluba. Z nasmehom pa dodaja, da »pri tem kampu mladih ni treba buditi. Zjutraj ob šestih že vsi stojijo ob vodi in lovijo ribe.«

Od leta 2023 je Benjamin Mochar (27) podpredsednik društva. Dela na Dunaju, a se rad vrača domov in pomaga domačemu društvu.

Višek sezone je ribiški piknik

Tradicionalni ribiški piknik bo letos 23. junija na športnem igrišču v Rikarji vasi. Priprave so že v polnem teku. Krasnik pravi, da je s to prireditvijo povezano veliko dela, a da v ozadju pomaga do 40 oseb.