Župnik Louis Agim prihaja z juga Nigerije, ki je poseljen predvsem s kristjani, medtem ko na severu države živi veliko muslimanov. Pred desetimi leti je Louis Agim prišel v Avstrijo ter sprva delal kot kaplan v Šentjakobu v Rožu in v Železni Kapli. Zdaj že tri leta oskrbuje tri fare: Galicijo, Mohliče in Apače.

Ko Louis Agim pripoveduje o svojem otroštvu, ima lepe spomine. Bil je najstarejši od sedmih otrok in vsi otroci so se lahko šolali, saj je bil oče direktor ljudske šole. Louis Agim dobro pozna življenjske razmere v svoji domovini in ugotavlja, da so se žal zaostrile: »V Nigeriji vlada velika razlika med bogatimi in revnimi ljudmi. Tako ekstremnih razlik v Avstriji nisem videl. Za dobro izobrazbo v Nigeriji potrebuješ ogromno denarja. V preteklosti je bila situacija boljša, zdaj pa otroci pogosto nimajo možnosti za izobraževanje, mladi trpijo. Cerkev predstavlja upanje za ljudstvo Nigerije.«

Katoliška šola potrebuje novo poslopje za naravoslovni laboratorij.

Za otroke iz skromnejših družin so katoliške privatne šole pogosto edino upanje, da bodo dosegli dobro in dostojno življenje. Ena izmed teh šol na jugu Nigerije je podeželska Višja šola svetega Antona, ki je bila ustanovljena leta 2011 in jo trenutno obiskuje 80 šolark in šolarjev, starih od 10 do 18 let. Da bi dijaki imeli dostop do visokokvalificiranih poklicev, po nigerijskem zakonu šola potrebuje še naravoslovni laboratorij. Z razširitvijo šole bi se povečale tudi njene kapacitete na tristo šolark in šolarjev. Župnik Louis Agim skuša uresničiti te sanje, podprli pa so ga tudi dobrosrčni farani.

Jozej Urank: »Lansko leto nam je župnik predstavil Višjo šolo svetega Antona, ki potrebuje novo poslopje za naravoslovne predmete. Povezali smo se s partnerjema Missio in Slovensko misijonsko pisarno v Celovcu in oblikovali projekt Šola v Nigeriji. Skupni strošek projekta je 45.000 evrov, v naših treh farah pa skušamo zbrati 17.000 evrov, zato smo organizirali božični in velikonočni bazar ter druge dobrodelne prireditve. Da bi bil projekt čimbolj transparenten, smo pripravili informacijske table, predavanje in video.« Dobrodelna akcija sledi geslu: Če sanjamo skupaj, ustvarjamo novo resničnost. Za dobrotnice/dobrotnike, ki želijo akcijo podpreti, objavljamo donacijski račun:

Raiffeisenbank Eberndorf-Gallizien, AT38 3928 8000 0061 5963