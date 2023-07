Na izredni seji Kmetijske zbornice pretekli torek, 27. junija, so kmetijski svetniki skoraj soglasno podprli najavo deželne vlade, da sprejme nov zakon o planšarstvu in varstvu pašnikov, ki naj bi omogočil lažji lov na volkove. Roman Kirnbauer, biolog za divje živali na deželni vladi, je kmetijskim svetnikom prognosticiral, da se bodo volkovi dobro razmnoževali in da jih bo vedno več, če se ne bo ukrepalo.

Kirnbauer zagovarja večja planšarska področja, na katerih naj bi bil odstrel volka dovoljen brez omejitev. Ker vedno več kmetov pušča svoje ovce iz strahu doma v hlevu, bo kmalu na vrstu govedo.

Frakcijski vodja SJK Marjan Čik je zahteval politično enotnost med strankami ter še več solidarnosti med kmeti in lovci. Čik: »Če ne bomo enotni, to pomeni kmalu konec planšarstva«. Predsednik zbornice Siegfried Huber je dodal še bojazen, da bodo kljub odstrelom prišli z juga novi volkovi na Koroško. Zato je treba problem reševati bilateralno, čezmejno.

Čik je dodal, da so programi za naselitev volka krivi, da jih imamo danes na Koroškem v tako velikem številu.

Svetnik F. J. Smrtnik je dejal, da ga kot kmeta v Kortah ne ogroža samo volk, temveč tudi medved in divji prašič. Zato je že pred leti opozarjal na ta problem, ki je zdaj zajel skoraj vse planšarije. Smrtnik: »Če se delajo novi zakoni za zaščito, potem si je treba delati preglavice, kako bomo tudi sicer bolj krepili obrobna področja.«

Štefan Domej pa je svetnike spomnil, da je že pred 15 leti zahteval odstrel volkov, ki so v Selah raztrgali ovco. Tedaj so varstveniki narave in deželni politiki ostro napadli SJK. Domej: »Zanimivo pa je tudi še nekaj; če gre za zaščito ovac ali krav, je koroška politika lahko zelo aktivna, če pa gre za pravice slovenskih kmetov in slovenskega jezika, pa vsi gledajo v tla.« Svetnik Franz Baumgartner, za katerega je bila to druga seja v zbornici, se je čudil, koliko razprav je potrebnih, preden se kaj premakne. Letos je za mnoge kmete itak že prepozno, ovce bodo ostale doma.

SJK je na seji vzela pod drobnogled tudi satelitski nadzor kmetijskih površin in odklanja fotografske kontrole od zgoraj. Čik: »Takega pregleda ni nikjer, zato ne bomo dopustili, da bi nas kamere od zgoraj kontrolirale.«

Pri svobodnjakih je prišlo do presenetljive spremembe. Roman Lindner je nasledil Manfreda Muhra kot drugi predsednik zbornice. Muhr ni želel povedati vzroka za odstop, rekel je le, da če stopi korak nazaj, to še dolgo ne pomeni, da ga ne bo več.