V Kmečkem koledarju Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS) iz leta 2024 se predstavlja dvanajst kmetij oz. družin iz alpsko-jadranskega prostora oz. s celotnega slovenskega kulturnega prostora. »Te družine in kmetije so živ dokaz njihove povezanosti z naravo in pestre in razvejane dejavnosti. Lok sega od zeliščarstva do reje oslov, od gozdarjenja do čebelarjenja in biološkega kmetovanja,« je zapisala predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou. Kot prejšnja leta je za pestro vsebino po­skrbel izkušeni tim ­– fotograf Tomo Weiss in novinar Franc Wakounig. KIS, ki v prvi vrsti skrbi za dopolnilno izobraževanje kmečkega prebivalstva na avstrijskem Koroškem v slovenskem jeziku, je bila ustanovljena leta 1988 in v letu 2023 praznuje 35 let delovanja. V koledarju 2024 so predstavljeni sledeči kmetice in kmetje oz. družine: družina Šlibar (p. d. pri Snarju v Kovorju, Tržič), Ivana Stefaner Weiss (Stran­je), Tonč Feinig (Martinc v Svečah), Tadej Čertov (Spodnji/Zgornji Hlipovčnik v Selah), Hannes Tomic (biokmetija Laschkolnig v Bukovju), Matej Ferfoglia (p. d. Čuoč v Doberdob), Jana Enke in Damjan Vrisk (Škofiče), Michi Tonder (Dobje), družina Kresitschnig-Zdouc (kmetija Škandolf na Črnih Djekšah), Samo Kraut (Poltnik na Bistrici pri Pliberku), Veronika in Rafael Sadjak (Radiše), Karl Gril (Šmihel pri Pliberku).

Rafael in Veronika Sadjak

Slavnostna predstavitev letošnjega kmečkega koledarja in praznovanje 35-letnice KIS je bila 19. decembra v Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. V sklopu prireditve so predstravili kmetice in kmetje, ki so sodelovali pri kmečkem koledarju 2024. Navzoče je nagovorila predsednica Marinka Mader-Tschertou. Skozi večer je vodil mladi moderator Simeon Mikl. Glasbeno so večer olepšali in popestrili zbor Višje šole za gospodarske poklice pod vodstvom Marte Habe, zbor Mladi Akcent pod vodstvom Veronike Lesjak in Tonč Feinig.

Tudi letos nudi Kmečki koledar

obilo zanimivih zgodb.

Koledar lahko še naročite:

Kmečka izobraževalna skupnost

Viktringer Ring 26

9020 Klagenfurt / Celovec

Email: [email protected]

Mobilni telefon: +43 676 83 555 748