22. junija 1963 smo prejeli zrelostna spričevala naše mature. Zato smo se prav ta dan srečali v Škocjanu, da proslavimo naš visoki jubilej.

Najprej smo se pri sv. maši spomnili rajnih sošolcev, to so Karl Boehm, Martin Partl, Valentin Lausegger in rajni profesorji, ki so z nami polagali temelje novoustanovljeni gim­naziji. Ob skupnem kosilu smo si pripovedovali svoje doživljaje, saj imamo obširno kroniko vseh številnih srečanj in mnogo slik iz dijaških let. Zdaj smo v zrelostni dobi življenja in ob vsakem srečanju upamo, da jih bomo še večkrat doživeli.

Mirko Isop