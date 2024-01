Od 18. januarja naprej bo delovala Svetovalna služba za slovensko govoreče kmetice in kmete koroške kmetijske zbornice. Vsako sredo, od 9.00 do 12.30 bo pisarna zasedena.

Bivša zbornična svetnica Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) Marinka Mader-Tschertou bo od 18. januarja naprej vodila svetovalno službo za slovensko govoreče kmetice in kmete koroške kmetijske zbornice. V pogovoru za Novice je Mader-Tschertou povedala, da se veseli izziva in dodala da bo svetovalna služba za kmete in kmetice, ki si želijo domačnost in bi radi spregovorili v slovenskem jeziku. »Če bo svetovalna služba v slovenščini dobro sprejeta računam s tem, da se bo obseg svetovanja še razširil,« ugotavlja Mader-Tschertou.

Pisarna bo v poslopju kmetijske zbornice v centru Celovca (Museumgasse 5) in bo zasedena vsako sredo od 9.00 do 12.30. Od ponedeljeka do petka pa bo Mader­Tschertou tudi doseglija po telefonu (0676 83555749). »Vsak, ki želi svetovanje naj pride ali kliče,« pravi Mader Tschertou. Dodaja, da ne more biti strokovjakinja za vse izzive kmetov. V desetih letih delovanja kot zbornična svetnica pa si je izpostavila velik mrežo kontaktov in strokovnjakov s pomočjo katerih bo lahko pomagala kmetom. Pozitiven razvoj glede slovenskega jezika pri kmetijski zbornici pa bi lahko bil tudi zgled delavski ali gospodarski zbornici.

Svetovalna služba je stranski prodkukt novelizacije koroškega deželnega zakona o kmetijski zbornici konec decembra 2023. V ospredju je bil dvig zborničnega prispevka od 21,80 evra na 49 evrov. Prispevek bo v bodoče indeksiran.

Tudi frakcijski vodja SJK Marjan Čik je vesel, da je uspelo svetovalno službo izpostaviti. Čik si želi, da se bodo kmetje in kmetice močno poslužile svetovalne službe: »Tako bo dobila tudi težo,« ugotavlja.