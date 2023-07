Minuli petek, 23. junija, je na Bistrici na Zilji potekal kuharski tečaj po starih receptih, organiziralo pa ga je Slovensko prosvetno društvo Zila v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem Planika ter s Krščansko kulturno zvezo. V prostore Stare pošte je tečaj privabil kuharske navdušence iz Kanalske doline, Koroške in Slovenije.

Stare kuharske skrivnosti so tečajnikom razkrivali trije Ziljani: slovenistka Emilie Wiegele, Tischlerjeva nagrajenka Milka Kriegl in Martin Wiegele, ki ga poznamo predvsem iz športnega sveta smučarskih skokov oz. poletov. Martin nam je tako razložil svojo vlogo na tem kuharskem srečanju: »V Ljubljani sem hodil v gostinsko šolo. Malo sem šel po svetu, nato pa sem 29 let vodil kuhinjo v beljaški bolnišnici. Tam sem imel bolj ‘nadzorne’ naloge in se nisem več toliko ukvarjal s prakso, zato je današnji tečaj zame nekakšen test, saj predvsem sladic nisem veliko pripravljal.«

Tečaj je potekal v treh skupinah in že kmalu je zadišalo po nasekljanih zeliščih in drugih dobrotah. Tečajniki so pripravljali dobrote od čisave župe do nabulane prate in sladkih prešt. Izbor jedi pa ni bil naključen. Kuhali so namreč po receptih, ki bodo objavljeni v knjigi »Bakreni lonec«. Nova knjiga je nastala v okviru projekta CUL-TRA.KG, ki se izvaja v okviru programa Interreg Italija – Avstrija 2014 – 2020 (HEurOpen) in predstavlja popis kulinarične dediščine Kanalske doline, Ziljske doline in Rateč. Javnosti bo knjiga predstavljena teden dni po kuharskem tečaju, torej v petek, 30. junija, ob 18.30, spet v prostorih Stare pošte.

Na prireditvi sta bila prisotna tudi Milan Piko, vodja projekta CUL-TRA.KG na Koroškem, in Anja Bunderla, avtorica knjige Bakreni lonec. Tako je orisala nastanek knjige oz. njeno poslanstvo: »Z domačini iz Kanalske doline, Ziljske doline in z Rateč smo se pogovarjali o starih receptih ter o dogodkih in običajih ob pripravljanju jedi. V knjigi Bakreni lonec smo zajeli območje ziljskega narečja in pri pisanju ohranili dialektalne izraze. Zato smo v delo vključili še slovarček narečnih besed.«

Alenka Kristan iz Slovenije:

Po rodu sem Štajerka, živim pa na Gorenjskem. Z možem redno prihajava na Ziljo na kulturne prireditve. Kuhanje me je vedno zanimalo – v mlajših letih bolj moderna kuhinja, z leti pa začneš ceniti tudi tradicionalno kuhinjo.

Luciano Lister iz Ovčje vasi v Kanalski dolini:

Na tečaj sem prišel, ker želim poskusiti nekaj novega in nekaj, kar se veže na naše navade. Kanalska dolina je kulturno povezana z Ziljo, saj nas veže več stoletij skupne zgodovine. S skupnimi dejavnostmi oživljamo te povezave in odnose.

Veronika Melcher iz Blač:

Sestri, ki živita na Dunaju, sta me prosili, da obiščem tečaj, ker ju zanimajo stari recepti. Kadar po telefonu govorim s sestrami ali z bratom, govorimo slovensko, ker nas jezik spominja na naše starše. Tudi slovenske pesmi me zelo ganejo, zato rada pojem pri zboru Singgemeinschaft Oisternig.

Karin Tschabuschnig z Bistrice na Zilji:

Iz Štajerske sem se priselila k možu na Ziljo, zato me zanima tukajšnja kuhinja. Moje hčerke so dvojezične. Bilo je zanimivo, ko so mi za materinski dan povedale pesmico, ki so se je naučile v šoli, jaz pa nisem nič razumela. Zdaj tukaj živim že dalj časa in tudi že malo razumem.

Krista Koletnik iz Pliberka:

Z nečakinjo sva si vzeli čas za tečaj. Že od malega zelo rada kuham. Kadar vidim kako lepo sliko jedi ali preberem recept, si v mislih že predstavljam okus. Rada nabiram gobe, zelišča itd. Teta, ki je stara že 87 let, se še vedno zanima za kuhanje in mi včasih pripoveduje, kako so nekoč iz skoraj nič pripravili kosilo za vso družino.

Več slik s kuharskega tečaja najdete tukaj: Povezava