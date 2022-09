Veronika Lesjak s Pečnice je že pri 18 letih postala zborovodkinja skupine mladi akzent, strast za petje pa že nekaj let poglablja pri študiju in pri več zborih za male in velike. Mladi akzent in skupina akzent sta posnela zgoščenko, ki jo bodo pevci predstavili 17. septembra ob 19.30 v Kulturnem domu Ledince.

Se še spominjate svojega vstopa v svet glasbe?

Veronika Lesjak: Prvi spomini segajo v otroštvo, ko sem začela peti pri otroški skupini Jepca. Mami mi je povedala, da sem že pri treh letih nujno hotela hoditi na vaje. Ko sem obiskovala vrtec, sem se v Slovenski glasbeni šoli začela učiti kljunasto flavto, v tretjem razredu sem prestopila na prečno flavto, v gimnaziji pa sem dodala še klavir, kitaro in solo petje. Pela sem v otroškem zboru, pozneje v skupini akzent, v šolskem zboru Slovenske gim­nazije, sodelovala pa sem tudi v gledališki skupini SKD Jepa-Baško Jezero.

Bi lahko rekli, da vam je bilo petje položeno v zibelko?

Doma se je veliko govorilo o petju, saj mama vodi pevsko skupino akzent, oče pa poje pri moškem zboru našega kulturnega društva Jepa-Baško jezero in pri cerkvenem zboru na Pečnici. Vedno in povsod se je pelo. Po gimnaziji sem sprva želela delati nekaj z glasbo, ampak ne kot učiteljica, zato sem na Dunaju začela študirati muzikologijo. Ker je bil študij precej teoretičen, sem spremenila svoje mnenje in naredila izpit za glasbeno pedagogiko, tako da sem leta 2017 začela študirati glasbo in zgodovino. Muzikologijo sem že zaključila, zdaj pa zaključujem še pedagoški študij, kjer je moj glavni predmet zborovodstvo.

Dekleta skupine mladi akzent

In kako ste postali zborovodkinja mladega akzenta?

Že leta 2015 smo mladi člani skupine akzent želeli narediti nekaj svojega. Nastala je nova pevska skupina, kjer smo bila sama dekleta in en fant, kar zanj ni bilo lahko, tako da je veliko­krat enostavno igral na cajon – kar še vedno občasno dela, vendar ne poje več z nami. Vsa dekleta smo iz našega okraja, torej živimo med Šentjakobom in Brnco. Ker sem bila zborovodkinja skupine mladi akzent, sem se tudi pri študiju odločila za zborovodstvo.

Kako si lahko predstavljamo zaključni izpit pri študiju zborovodstva?

Študentje smo imeli skupni zbor, vsak pa je vodil tudi kak zbor zunaj univerze. To delo smo predstavili na zaključnem izpitu. Vsak izpitni kandidat je predstavil delo s svojim zborom. Z mladim akzentom smo 25 minut pele v več jezikih, seveda tudi v slovenščini. Tudi pozdravila sem po slovensko, reakcija pa je bila zelo pozitivna, ker so bili vsi zelo navdušeni nad našo skupino.

V drugem delu izpita sem delala z zborom, ki ga je določila komisija. V 30 minutah sem z zborom pripravila tri pesmi, eno brez not – tu sem morala sama dobro zapeti in pokazati, kaj znam.

Na koncertu ob 100-letnici SKD Jepa-Baško jezero smo slišali precej pesmi v vaši priredbi. Zakaj je pesmi treba prirejati?

Žal ni veliko pesmi, ki bi bile tri- do štiriglasne in primerne za tako majhno skupinico. Predvsem je malo triglasnih pesmi za ženski zborček. Pri mladem akzentu nas trenutno poje le dvanajst, sicer pa nas je 13 članic. Imamo kar dosti dvoglasnih pesmi, tudi težke štiriglasne imamo. Večinoma pojemo tri- in štiriglasno, eno pesem pa imamo tudi šestglasno. Če pesmi prirejam sama, jih lahko prilagodim našim glasovom.

Vi pri petju vodite druge, kdo pa vodi vas?

Pojem in se učim v veliko zborih, npr. v Webern Kammerchor na univerzi, v projektnem zboru chorus ALEA, v zboru CSN (Chorus sine nomine), v Arnold Schönberg zboru, pa tudi pri a cappella operi, torej v operi brez instrumentov, ki je bila letos uprizorjena prvič – to je bila svetovna premiera. S kolegico vodiva otroški zbor MiniSee­stimmen, kjer imamo res veliko prijav, prejšnji semester pa sem bila tudi referentka pri Vokal­akademie Niederösterreich in referentka pri otroških pevskih dnevih (Kindersingtage). Oktobra bom začela z mastrskim študijem na Dunaju, v Celovcu pa bom študirala še pevsko pedagogiko. Petje me tako veseli, da pojem tudi v prostem času. To je moje življenje.

Ta mesec boste tudi predstavili zgoščenko.

Mladi akzent je ob svoji petletnici želel prirediti koncert, pandemija pa nam je prekrižala načrte. Povezali smo se z našo starejšo skupino akzent in pripravili skupno zgoščenko. Pred enim letom smo začeli s snemanjem, posneli smo 25 pesmi v različnih jezikih, 12 jih je zapel mladi akzent, 13 pa skupina akzent. Zelo se veselim predstavitve zgoščenke, ki bo v Ledincah že to soboto, 17. septembra.