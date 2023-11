Blanka Kroflič je za bralke in bralce Novic podarila paket božičnega družinskega fotografiranja v vrednosti 100 evrov. Med bralkami in bralci, ki nam bodo do nedelje, 3. decembra 2023, na e-naslov [email protected] poslali razloge, zakaj si želijo božične fotografije, bomo izžrebali dobitnico/dobitnika nagrade. Pišite nam!

Blanka Kroflič je leta 2020 na glavnem trgu v Pliberku odprla svoj fotografski studio »Inspired by the mo­ment«. V zadnjih treh letih se je na Koroškem uveljavila kot fotografinja ljudi, produktov in prireditev. Ker je pogosto na terenu, strankam priporoča, da jo pokličejo po telefonu in rezervirajo termin (+43 664 2568984).

S kakšnimi željami stranke obiščejo vaš fotografski studio?

Blanka Kroflič: Največ delam z mladoporočenimi pari in z ljudmi, ki si želijo lepe družinske fotografije ali portrete. To so lahko poslovni portreti, reklamni ali pa za osebne izkaznice. Veliko sem tudi na poti po vsej Evropi, ker sem poklicna gasilka in slikam gasilske aktivnosti oz. gasilsko opremo.

Kateri motivi so vam najljubši?

Rada imam ljudi, zanimajo me njihovi izrazi in občutki. Zelo rada fotografiram tiste, ki menijo, da niso fotogenični, da se ne fotografirajo radi ali da jim fotografiranje gre na živce. To je velik izziv, da stranke vidijo, da so zelo simpatični in zanimivi ljudje. Všeč mi je, če v sebi prepoznajo tisto lepoto, ki jo jaz vidim v njih, pa četudi imajo kakšne posebnosti.

Lahko stranke pri vas kupijo fotografiranje kot darilo?

Seveda, kupijo lahko bone za fotografiranje. To so paketi uslug kot npr. družinsko fotografiranje ali fotografiranje bodočih mamic. V paketu je tudi določeno število izdelanih fotografij, ki pogosto nastanejo v mojem studiu. Najraje pa fotografiram v naravi, kjer se družine z otroki najbolj sprostijo in kjer jih večkrat slikam z njihovimi ljubljenčki. Najlepše slike nastanejo, ko ujamem pristne momente – od otrok, ki razposajeno skačejo, do staršev, ki jim je malo nerodno.

Bralkam in bralcem Novic ste podarili božično družinsko fotografiranje.

Kdor bo pri žrebanju dobil božično fotografiranje v mojem studiu, naj me, prosim, takoj kontaktira, saj sem dosegljiva le še do sredine decembra. Na fotografiranje lahko pride posamezna oseba ali pa vsa družina, termin pa traja 45 minut. Za božične fotografije smo v studiu pripravili magični gozd z okoli 20 naravnimi smrekami, zato akcija velja le do 15. decembra.