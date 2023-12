Misijonar lazarist slovenskega rodu Pedro Opeka se je pred 50 leti zapisal pomoči revnim ljudem na Madagaskarju. Otroštvo je preživel v Argentini, po študiju v Ljubljani ga je pot zanesla kot mladega duhovnika za dve leti na otok Madagaskar. Po nadaljnjem študiju v Evropi je ta otok zaznamoval življenjsko pot misijonarja z velikim srcem. Z izjemnim angažmajem že več kot 33 let pomaga v posebnem projektu smetiščarjem v glavnem mestu države Antananarivo. Minuli teden je obiskal Koroško, da bi se osebno zahvalil dobrotnikom, ki so omogočili izgradnjo 550 hiš v Koroški vasi na Madagaskarju. Ob tem je urednik Niko Kupper posnel pogovor, ob katerem je gost spregovoril o svoji mladosti, o odločitvi za duhovniški poklic, o svojem poslanstvu in delu na Madagaskarju, o razvoju projekta Koroška vas na Madagaskarju, ki je prerasel vsa pričakovanja. Vse to boste lahko slišali v oddaji »Zajtrk s profilom«, v soboto, 2. 12. 2023, med 9.00 in 10.00.

Zajtrk s profilom s Pedrom Opeko bo v soboto, 2. decembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.