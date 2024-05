Yasmin Stoderegger (31) je soorganizatorka demonstracije kolesarjev za otroke »Kidical mass«, na katero vabijo prav to soboto v Celovcu. Tako poklicno kot v prostem času se zavzema za kolesarje in kritično razmišlja o naši mobilnosti.

Leta 1992 je bila v San Franciscu prva protesna akcija kolesarjev z naslovom »Critical mass«. Od leta 2018 se kolesarji v skupini vozijo tudi po Celovcu, srečajo se vsak prvi četrtek v mesecu na celovškem Novem trgu. Ideja pri tem je, da se kolesarji nekje dobijo in se nato v večji skupini peljejo po neki prej nedoločeni progi po mestu. V Celovcu se je začelo s tremi osebami, zdaj pa sodeluje že do 40 ljudi. »S tem želimo pokazati, da smo tudi mi kolesarji in kolesarke na cesti in te ceste je treba tudi tako načrtovati, da je tam pač prostor za vse udeležence v prometu, tudi za tiste, ki se vozijo s kolesom,« pripoveduje Yasmin Stoderegger. Že nekaj let se zavzema za pravice in varnost kolesark in kolesarjev, predvsem otrok. Ta protestna akcija vzbuja pozornost, pa tudi malo provocira voznike avtomobilov. »Medtem nas ti že poznajo in nas ne gledajo več tako postrani, se nasmehne 31-letna Stoderegger, ki je z mlajšo sestro Nadjo (†2022) odraščala v Ledincah. Trenutno živi v Celovcu in dela v inženirski pisarni za okoljsko načrtovanje. V poletnih mesecih pa izobražena učiteljica kolesarjenja vodi približno 30 enodnevnih delavnic na šolah, kjer izobražuje mlade kolesarke in kolesarje.

Kolo je za Yasmin Stoderegger prometno sredstvo in ne le pripomoček za rekreacijo. Leta 2010 je maturirala na Slovenski gimnaziji in nato na BOKU opravila študij menedžmenta naravnih resursov. Mastrski študij je zaključila v Skandinaviji, tri leta je živela in delala v Kopenhagnu in v mestu Uppsala, kjer imajo dobre kolesarske poti.

Kolo je prometno sredstvo

Za Yasmin Stoderegger je kolo prometno sredstvo in ne samo športno orodje, ki ga uporabljamo le ob vikendih, če pač ravno sije sonce. Pravo prometno sredstvo pa lahko postane le, če obstaja tudi primerna infrastruktura. Z Yasmin sva se za pogovor srečala v celovškem pristanu (Lendhafen). Tam je na eni strani ob kanalu široka kolesarska pot, ki se po mostu (Elisabethsteg), ki vodi do beljaške ceste, abruptno konča. Tam morajo kolesarji zapeljati na cesto, kjer je veliko prometa. Nevarna situacija, sploh če kolesariš z otroki. Na te probleme okoli kolesarskih poti na Koroškem opozarja organizacija Radlobby, ki se med drugim trudi, da tudi politika pri načrtovanju prometa ne pozabi na kolesarje. V društvu je aktivna tudi Yasmin Stoderegger, tam pa predvsem pomaga pri projektih za otroke.

Mobilnost je tema, ki se tiče nas vseh.Vsak dan smo na poti v službo, do šole, do treninga. Odločitev, kako to pot opravimo, naj po mnenju Yasmin Stoderegger ostane individualna. Dve tretjini opravljenih poti v Avstriji je krajših od pet kilometrov. Tembolj jo čudi, da je delež kolesarskega prometa v Celovcu komaj pri 6 %, medtem ko je ta v Innsbrucku že pri 25 %, v nekaterih mestih v Nemčiji pa celo pri 35 %. Problematično gleda tudi na dejstvo, koliko prostora v mestu zavzemajo avtomobili, v teh pa statistično sedi komaj 1,1 pot­nika. Na parkirišču, kjer stoji en avto, bi lahko stalo deset do petnajst koles. Yasmin Stoderegger je mnenja, da bi morali ta javni prostor bolje regulirati, manj prostora nameniti avtomobilom in več kolesarjem, pešcem ali parkom. Kljub temu se sama rada vozi z avtomobilom, ki si ga za potovanja pač sposodi.

Vabijo na »Kidical mass«

4. maja vabijo celovški kolesarji že sedmič na »Kidical mass«, ki je »mala sestra akcije critical mass. Zaradi otrok, ki sodelujejo, je morda tudi malo bolj simpatična akcija,« se nasmehne Yasmin Stoderegger. Sodelujejo starši z otroki, od dojenčka do šolarjev, okoli 200 ljudi. Pot bo kolesarje od Novega trga vodila do Lenta, kjer bo zaključna manifestacija z govori, glasbo in igrami za mlade kolesarje. Vožnjo »Kidical mass« organizira društvo Radlobby dvakrat na leto, maja in septembra. Yasmin Stoderegger je hvaležna Anneliese Fuchs, glavni organizatorki v preteklih letih. »Cilj je staršem in otrokom pokazati, da se lahko vozijo tudi na cesti. Morda nekateri tako spoznajo, da bi lahko tudi vsakodnevno pot v šolo prevozili s kolesom.«