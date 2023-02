Druga in tretja generacija podjetja z dolgo tradicijo: oče Hanzi Weiss s hčerko Magdaleno Weiss-Massak. Foto: © karlheinzfessl.com

92 let so si Korošci v Krojaštvu Weiss lahko dali po meri izdelati kvalitetne moške obleke po pravilih klasičnega angleškega krojaštva, ki pomeni natančno delo in visoko kvaliteto materialov. Konec meseca bo krojaštvo v Celovcu zaprlo vrata.

Magdalena Weiss-Massak: Moj stari oče Johann Weiss je leta 1931 ustanovil Krojaštvo Weiss. Takrat je še živel v Podsinji vasi, kmalu pa se je preselil v Šentjanž v Rožu. Sredi petdesetih let se je podjetje preselilo v Celovec na Križno goro, od tam pa v Spitalgasse, kjer smo ostali vse do danes. Podjetje je dolga leta vodil moj oče Hanzi Weiss, potem pa sem ga leta 1996 prevzela jaz in nadaljevala z družinsko tradicijo, saj sem svojo prvo izobrazbo zaključila z mojstrskim izpitom iz krojaštva, torej iz klasične moške angleške mode, kjer je treba poznati veliko norm oz. zakonitosti.

Johann Weiss

Po 92 letih zapirate obrt. Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Vedela sem, da bom jaz v tretji generaciji zaprla podjetje, saj so se spremenili pogoji na trgu oblačil.

Natančnih načrtov za prihodnost še nimam, orientirala se bom po spremembah v družini. Sicer pa ne načrtujem velikih sprememb, saj sem zadovoljna s svojim življenjem. Imam precej hobijev. Morda se bom lotila babičinega konjička, to je ročno izdelovanje copat.

Pa še besede v slovo?

Lepo je, da smo imeli nekaj strank, ki so našo »žnidarijo Weiss« spremljali skozi desetletja. Nekateri med njimi se me še spomnijo kot majhne deklice, torej so bili že stranke mojega očeta. Vsem hvala za zvestobo.