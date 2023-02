V Juenni so diskutirali Franc Jožef Smrtnik (TK), Sigi Kral (VÖ), moderator Bernard Sadovnik, Manuel Jug (SPÖ), Kristina Müller (ÖVP) in Olga Voglauer (Zeleni).

Pod geslom »Slovenke in Slovenci v deželni zbor« je Skupnost koroških Slovenk in Slovencev minuli petek vabila na pogovor s kandidati za deželnozborske volitve. Dvorana gostilne Juenna je bila dobro napolnjena, vladalo je zelo spoštljivo vzdušje.

Bernard Sadovnik je na razpravo v Juenno povabil dve kandidatki in tri kandidate iz vrst slovenske narodne skupnosti, ki kandidirajo na različnih listah in imajo bolj ali manj dobre možnosti, da bodo osvojili mandat v deželnem zboru. Za Sadovnika je dejstvo, da se je pri tokratnih volitvah pojavilo toliko slovenskogovorečih kandidatov na raznih listah, »izredno pozitiven pojav«. Na drugih listah kandidatk in kandidatov iz vrst narodne skupnosti ni, je povedal Sadovnik, ki obžaluje, da Enotna lista na deželni ravni ni prisotna: »Mislim, da bi lahko danes tudi EL bila tukaj zastopana kot močna regionalna stranka.«

Na začetku razprave so se kandidati sami predstavili. Sadovnik je stavil prvo vprašanje, ki je obravnavalo ohranitev slovenščine, dvojezično sodstvo in šolstvo. Vsi kandidati se želijo zavzemati za obstoj slovenskega jezika, Smrtnik je poudaril pomen malih šol za obstoj slovenščine. Olga Voglauer je omenila zakon o vrtcih: »V paragrafu ni zapisano, kaj je dvojezičen vrtec, kakšna kvalifikacija je potrebna za pedagoge in kdo tak vrtec nadzoruje. Če politiki ne poskrbijo za primeren zakon, niso rešili vprašanja, ampak ostajajo politiki. Jaz sem v politiki, da urejam paragrafe, ker tako bomo spravili našo manjšino naprej.« Konkretno se Voglauerjeva trenutno na Dunaju zavzema za doklade za dvojezično osebje v izobraževalnih ustanovah, zaposleno preko zvezne ravni.

Po mnenju Juga je tako pri sodiščih kot pri vrtcih problem, da ni dovolj primernega personala in da je treba še naprej delati na atraktivnosti vzgojiteljskega poklica. Na diskusiji so obravnavali tudi vprašanje morebitnih koalicij, pri čemer je Sadovnik spomnil na objavo svobodnjaške mladine. Koalicijo z FPÖ samo Olga Voglauer jasno izključuje. Kandidat stranke Vision Österreich Sigi Kral je jasno povedal, da stranka, ki diskriminira ljudi, ne pride v poštev za koalicijo. Tema tretjega vprašanja je bila »kmetijstvo in odseljevanje mladih s podeželja«. Za Kristino Müller je v tem oziru pomembno, da se krepi infrastruktura na podeželju in da so mladi vključeni v društva.

Pepeja Kropa je zanimalo, koliko vetrnic sme stati na Koroškem.

V drugem krogu diskusije so bila na vrsti vprašanja oz. komentarji publike. Inštalater in strokovnjak za kurjave Marko Gregorič je omenil prednosti občinskih centralnih kurjav na biomaso ter prednosti fotovoltaičnih elektrarn. Štefan Domej pričakuje od večinske stranke, da slovenščina ne bo tema le pri lepih nedeljskih govorih, temveč da bo do sprememb prišlo tudi pri konkretnih temah. Miho Golavčnika je zanimalo, zakaj se volilni okoliši ne morejo ponovno združiti tako, da bi bila slovenska manjšina združena v enega. Vladimir Smrtnik je spomnil na čas pandemije: »Kar so vladajoči politiki v času pandemije počenjali z državljani, je škandal prve vrste.« Sadovnik je bil vesel, da so diskutanti razpravljali v medsebojnem spoštovanju.