Na Koroškem imamo kralja salam, cesarja špeha in cesarja šunke – včasih se zdi, da ljudje v naših krajih tu pa tam le malo pogrešajo čas monarhije. Nekaj se je le spremenilo, saj v Pliberku vsako leto cesarja izvolita ljudstvo in žirija – ni potrebno, da prihaja iz plemiškega rodu družine Habsburg – imeti mora le najboljšo velikonočno šunko. Tudi minulo nedeljo, 17. marca, je bilo na 19. pliberškem prazniku šunke oddanih približno 1800 glasov, nekoliko večjo težo pri izbiri cesarja šunke pa je imela 21-članska strokovna žirija, sestavljajo jo politiki in gospodarstveniki. Cesar je letos postal Reinhard Prutej iz Vidre vasi, ki je tudi večkratni kralj salam. Izredno zadovoljen s praznikom je bil pliberški župan Stefan Visotschnig: »Letos je prišlo veliko ljudi iz Labotske doline in iz Celovca, mnogi z vlakom, da nakupijo šunko in se spet vrnejo domov.« Župana skrbi, da vedno več kmetov opušča prašičerejo in izdelavo šunke, med njimi je kar nekaj preteklih razstavljalcev na prazniku šunke. »Ne vem, če bomo ta praznik čez deset let lahko še izvedli v takšni obliki, kot je zdaj,« razmišlja Visotschnig. Po daljši pavzi je bila na prazniku s stojnico spet zastopana mesarija družine Čebul iz Globasnice. »Vprašali so nas, če bi hoteli imeti stojnico na prazniku in smo kar zadovoljni. Je tudi dobra reklama, spoznavajo nas nove stranke, ki pridejo tudi v Globsanico,« je povedal mesarski mojster Simon Čebul. Čebulovi še sprejemajo naročila za velikonočno šunko, poleg staršev pa Simona v podjetju že eno leto podpira partnerka Yvonne Lessiak: »Prej sem delala v gostinstvu, meso so nam dostavljali Čebulovi. Tako sem spoznala Simona in zraven dobila še mesarja. Delo mi je zelo všeč.«