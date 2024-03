V četrtek 15. februarja, so se prijatelji, znanci in sosedje zbrali na kmetiji Ibovnik na Bistrici pri Šentjakobu in skupaj s komercialnim svet­nikom Mihijem Antoničem z Reke pri Šentjakobu obhajali njegov 90. rojstni dan. Res je Mihi Antonič svoj visoki življenjski jubilej praznoval že 2. avgusta 2023, tokrat pa je stalo v ospredju srečanje z osebo, ki je kot trgovec, pionir turizma v občini Šentjakob, zadružnik, kot član Kluba prijateljev lova in kot zagovornik samostojnega političnega zastopstva koroških Slovencev veliko let stala v središču političnega in gospodarskega dogajanja med koroškimi Slovenci in v deželi. Na srečanje z Mihijem Antoničem je vabila družina Baumgartner, po domače Ibovnik, katere gospodar Franci Baumgartner ni le naslednik Mihija Antoniča v občinski sobi, temveč je tudi kmetijski zbornični svetnik SJK. Domače in prijetno omizje je bilo pravšnje mesto za odstiranje nezamenljivih sledov jubilarja Mihija, ki je povedal marsikaj iz svojega bogatega življenja, pa tudi priložnost za podelitev priznanja. Inž. Marjan Čik, vodja frakcije SJK v koroški kmetijski in gozdarski zbornici, je Mihiju Antoniču za zasluge za dolgoletno nesebično delo in podporo samostojnega političnega zastopstva koroških Slovencev podelil zlato priznanje SJK. Za nezamenljiv večer gre poleg slavljencu Mihiju Antoniču prav prisrčna zahvala tudi gostoljubni družini Magde in Franca Baumgartner, po domače Ibovnika na Bistrici pri Šentjakjobu v Rožu.