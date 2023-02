Deželni glavar Peter Kaiser je danes, 26. februarja, počastil Amalijo Sadovnik, zadnjo preživelo pokola na Peršmanovi domačiji 25.aprila 1945. Kaiser ji je častni znak dežele podelil na občinskem uradu v občini Železna Kapla-Bela in s tem simbolično vsem članom Peršmanove družine.

»S tem želimo vsem žrtvam pokola pri Peršmanu in potomcem te družine dati dostojanstvo in spoštovanje, ki ju družina preko desetletja ni bila deležna. Povezano s počastitvijo je tudi opravičilo za vse, kar je družina morala prestati,« je povedal ganjeni deželni glavar in dodal, da lahko »danes na Koroškem živimo v sožitju dosotojno in svobodno življenje, kar je tudi zasluga Peršmanove družine in Amalije Sadovnik.«

Deželni glavar Kaiser in Amalija Sadovnik z družino. Foto: LPD Kärnten/Varh

Župan občine Globasnica Bernard Sadovnik je potomec Peršmanove družine: »Nam je bilo važno, da bo ta krivica znana javnosti. Ne samo zločin kot tak, ampak tudi vse, kar se je zgodilo za tem. Umorjene so na hitro pokopali, preživelih niso priznali in jih deloma izobčili, to pa na eni in drugi strani.« Sadovnik se je zahvalili Kaiserju in deželi za počastitev, ki je tudi simbol sožitja. »Ta počastitev bo v določeni meri pomagala rešiti doživete travme,« je dodal Sadovnik in v govoru spomnil na vojno v Ukrajini, kjer se tudi dogajajo pokoli.

Na desni Bernard Sadovnik Foto: LPD Kärnten/Varh

V zastopstvu županje občine Železna Kapla-Bela Elisabeth Lobnik je navzoče družinske člane pozdravil podžupan Jürgen Lamprecht, ki je povedal, da je počastitev Amalije Sadovnik pomembna in pravilna. Navzoč je bil tudi drugi podžupan Franc Jožef Smrtnik.