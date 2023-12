V glavnem mestu Savdske Arabije so konec novembra devetindvajsetič izbrali najboljše kuharske knjige sveta. Tretja knjiga v seriji »Svatba okusov« avtorja Lojzeta Wieserja je osvojila oskarja med kuharskimi knjigami v kategoriji »mesta«, 3. mesto pa v kategoriji »večjezičnost«. Knjiga je izšla leta 2023 v slovenščini, nemščini in italijanščini. Prva knjiga serije »Svatba okusov 1« je pred leti prejela posebno nagrado žirije natečaja za najboljšo kuharsko knjigo World Cookbook Award. Knjiga »Svatba okusov 2« pa je leta 2021 na istem natečaju zmagala v kategoriji »lokalno in regionalno«. Vse tri nagrajene kuharske knjige so nastale v sodelovanju s Turistično zvezo Celovec. Nagrado World Cookbook Award je pred dnevi v savdski metropoli v imenu organizatorjev tekmovanja prejel Adi Kulterer, predstojnik Turistične zveze Celovec. Avtor in založnik knjige Lojze Wieser je po podelitvi povedal: »Nagrada je šla knjigi, ki je izbrskala številne dragocene posebnosti kulinarike alpsko-jadranske regije in jih v knjižni obliki ohranja zanamcem.« Pri natečaju najboljših kuharskih knjig sveta sodelujejo avtorji iz več kot 200 držav z vsega sveta.