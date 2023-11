Že tretja kuharska knjiga založbe Wieser, izdana ob robu Dnevov alpsko-jadranske kuhinje, je domov ponovno odnesla nagrado Word Cook Book Award, tokrat v kategoriji Mesta.

Knjiga Geschmackhochzeit 1 je pred leti prejela posebno nagrado žirije natečaja za najboljšo kuharsko knjigo World Cookbook Award. Geschmackhochzeit 2 je leta 2021 na istem natečaju zmagala v kategoriji Lokalno & Regionalno. Zdaj pa je še Geschmackhochzeit 3 osvojila oskarja med kuharskimi knjigami, tokrat v kategoriji Mesta, 3. mesto pa v kategoriji Večjezičnost. Vse tri nagrajene kuharske knjige so nastale v sodelovanju s Turistično zvezo Celovec. Nagrado Word Cook Book Award je pred dnevi v sadvski metropoli Riad v imenu organizatorjev tekmovanja prejel Adi Kulterer, predstojnik Turistične zveze Celovec. Avtor in založnik knjige Lojze Wieser je po podelitvi povedal: »Nagrada je šla knjigi, ki je izbrskala številne dragocene posebnosti kulinarike alpsko-jadranske regije in jih v knjižni obliki ohranila zanamcem.«