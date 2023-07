Christian Sternad gostom rad ponudi cemprinov koktajl: 4 cl cemprinovega sirupa, 1/8 l belega vina in 1/8 l mineralne vode, pa še malo ledu in vrtne mete.

Christian Sternad je blizu Dobniškega jezera s starši in starimi starši preživel prva leta življenja in se tudi naučil slovensko. Potem se je s starši odselil na Predarlsko, kjer je njegova slovenščina zamrla, živa pa je ostala želja, da bi se nekega dne vrnil v staro domovino, kar je pri 21 letih tudi storil.

Izučeni kuhar je leta 2019 prevzel gostišče na kopališču ob Dobniškem jezeru. Tako se spominja tistih dni: »Hčerki sem pripeljal k jezeru na drsanje. Ker doma nisem našel svojih drsalk, sem stal ob jezeru, čakal na deklici in zagledal luč v gostišču. Tam so me znanci iz kulturnega društva Kulturgarten, ki je razpolagalo s tem objektom ob Dobniškem jezeru, nagovorili, ali bi želel gostišče prevzeti. Mesec in pol pozneje sem opustil delo v hribih, kjer sem vodil gorsko kočo nad Borovščico (Bertahütte). Žena me je spomnila na gostišče ob jezeru in od takrat naprej je vse gladko steklo. Prijatelji in znanci so mi pomagali, da je gostišče nanovo zaživelo z mano.«

Sternad zelo rad kuha. Vesel je, da je njegov lokal mesto družabnih srečanj, saj je odprt vse leto. V kuhinji za vse okuse pripravlja poslastice z mesom ali pa brez. Pri delu sledi pravilu: pošteno, enostavno in naravno. Pri izbiri živil se povezuje s kmeti iz okolice, ki so se odločili za biološko pridelavo. S tem kaže spoštovanje do živil, producentov, pa tudi do svojih gostov.

Kulinariko povezuje s kulturo in naravo

Vegetarijanski obrok z biološko pridelano zelenjavo iz okolice.

Gostilničar kulinariko povezuje s kulturo in naravo, zato daje notranje in zunanje prostore lokala na razpolago umetnikom, ki ob Dobniškem jezeru bogatijo ponudbo s kulturnimi prireditvami, kot so koncerti, razstave, branja itd. Za obisk teh prireditev se ne pobira vstopnine. »Jaz prijavim prireditev oz. poskrbim za organizacijsko plat. Za plačilo umetnikom pa poskrbi klobuk, s katerim zbiramo prostovoljne prispevke. Kar je v klobuku, je umetnikovo.« Seveda so v tem odprtem in pozitivnem ambientu dobrodošli tudi slovenski kulturniki. Večkrat je že nastopil Kvartet Dobniško jezero, ki je nastal prav ob otvoritvi novega kopališča že leta 2016, tu redno poteka tečaj slovenskega jezika, pa tudi skupina akzent je pred nekaj dnevi ob Dobniškem jezeru slavila 40. obletnico delovanja.