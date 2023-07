Danielu Tschofenigu je na koncu manjkalo 4,9 točke za bronasto kolajno. S Poljske se vrača z dvema zlatima kolajnama in z velikim nasmehom. Foto: ÖOC/GEPA Pictures

Minuli teden je 21- letni Daniel Tschofenig, član ŠD Zahomc, na Poljskem osvojil dve zlati kolajni in eno »leseno« kolajno. V četrtek je slavil na individualni tekmi na srednji skakalnici. V petek je v mešani ekipni preizkušnji skupaj z avstrijsko mešano ekipo stopil na najvišjo stopničko,v soboto pa je na individualnem tekmovanju na veliki napravi le za las zgrešil bronasto kolajno in tekmovanje končal na 4. mestu ter s tem dobil tako imenovano »leseno« kolajno. Pripomniti je teba, da se je pri tem tekmovanju povzpel z dobrim drugim skokom v finalu z 8. mesta na 4. mesto. Predsednik ŠD Zahomc Martin Wiegele je Danielovega uspeha nadvse vesel. Malo je bil presenečen, da mu gre že zdaj tako dobro v tako močni konkurenci. Prav tako je bil vesel videti na igrah tudi nastope Hannah Wiegele. Dodaja, da je lepo videti mlade po televiziji in na rezultatih zapis zahomškega društva, saj se s tem poveča vidnost društva.