Dobrodelno podjetje 4everyoung.at deluje na raznih področjih in zaposluje dalj časa brezposelne. V delavnicah podjetja nastajajo unikatni izdelki, na primer torbice in peresniki iz polovinilskega platna in obeski za ogrlice iz starih računalniških komponent. Pri podjetju ponujajo tudi računalniške tečaje, popravljajo računalnike ter pomagajo mladim pri vstopu v delovni svet.

»Delamo na raznih področjih. Organiziramo računalniške tečaje in usposabljamo ljudi v posameznih računalniških programih, popravljamo stare in nove računalnike in ponujamo pomoč pri računalniških problemih. Delamo pa tudi na področju upcyclinga, ko iz odpadnih izdelkov ali materialov, nastanejo novi izdelki. Delamo po naročilu zavoda za zaposlovanje (AMS) in deželne vlade. Vsi, ki delajo v naših programih, so bili dalj časa brezposelni in so preko teh programov našli delo,« pravi Kristijan Rehsmannn, trener in asistent poslovodstva pri dobrodelnem podjetju 4everyoung.at, ki ima svoje prostore v celovški Feschnigstraße. V štirih projektih dobrodelno podjetje zaposluje 45 ljudi. Kot poudarja Ressmann, pa ima vsak projekt svojo ciljno skupino.

V prvem lockdownu so podarili računalnike

Nad sto strih računalnikov, ki so jih sodelavci dobrodelnega projekta popravili oz. na novo sestavili in opremili z ustreznimi računalniškimi programi, je dobrodelno podjetje 4everyoung.at v obdobju prvega lockdowna podarilo oz. prodalo za simbolično ceno družinam, ki so zaradi posledic pandemije, ki je pogojila home office in šolanje doma in so nujno potrebovale računalnike, a si novih niso mogle privoščiti.

Pri podjetju jemljejo vse stare računalnike.

»Smo dobrodelni projekt oz. dobrodelno podjetje in smo mnenja, da tudi tisti, ki nimajo toliko denarja, potrebujejo strokovno pomoč in znanje ter dostop do poceni tehnike. Na tem področju radi pomagamo in smo nekaterim družinam računalnike tudi podarili.«

Rehsmann pri podjetju dela že sedem let, v Novicah ste ga mdr. že spoznali kot strokovnjaka za varno uporabo interneta. Glasbenika z dušo in telesom pa tudi redno srečamo na koncertih in gledaliških predstavah domačih društev, kjer skrbi za luč in tehniko.

Pri dobrodelnem podjetju izdelujejo tudi torbice in nakit

Popravljanje računalnikov ni edino delovno področje podjetja. Leta 1999 so začeli z računalniškimi tečaji za starejše ljudi in ljudi v tveganju revščine, danes pa pod okriljem podjetja poteka še mnogo več.

Zaradi pandemije so na sedežu podjetja predavalnice trenutno prazne. Nekaj sob naprej pa se v šivalnici še dela. Tu nastajajo peresnice, nahrbtniki in druge torbice iz starega polivinilskega platna. Vsaka torbica je unikat in si jih lahko ogledate in kupite na spletni strani gutedinge.at. Šivalnica pa dela tudi po naročilu. Pod znamko »Lieblingsding« na spletni strani boste našli najrazličnejši nakit, n. pr. ogrlice in uhane, ki nastajajo v delavnicah podjetja. Pri 4everyoung.at tudi za te izdelke uporabijo tisto, kar imajo na razpolago, in tako iz pokvarjenih računalniških komponent, kot je to na primer neuporaben procesor računalnika, pač nastane slika ali privesek ogrlice. »Upcycling je v zadnjih letih postal zelo priljubljen, saj je za mnoge ljudi postalo važno, da se stvari popravijo ali na drug način uporabijo in ne vržejo samo v smetnjak.«

Projekti za zaposlovanje

Poseben je tudi projekt, ki zaposluje in tudi drugim organizacijam posreduje brezposelne ljudi, starejše od 55 let, ki so dalj časa iskali delo. Ti lahko potem do poklicne upokojitve ostanejo pri organizaciji, ki jih sprejme in tako zapustijo začaran krog med zavodom za zaposlovanje in nerednimi zaposlitvami. »V določeni starosti so možnosti za novo službo zelo majhne. Ljudem očitajo, da so prestari, nefleksibilni, predragi in da se ne splača jih šolati. To pa sploh ni res in sem mnenja, da vsak človek rad dela. Pri nas še nisem srečal človeka oz. zelo redko koga, ki bi ne hotel delati in samo doma sedeti. Vidimo, da imajo te osebe tudi mnogo znanja, ki ga lahko dajo naprej mlajšim in to je veliko vredno. Institucije in društva, ki težko plačajo ljudi za 38 ur, potem plačajo le en del plače.«

Vidimo, da imajo dalj časa brezposelni mnogo znanja, ki ga lahko dajo naprej mlajšim in to je veliko vredno. Kristijan Rehsmann

Nadaljni projekt pomaga mladim ženskam pri vstopu v tehnične poklice. V še enem projektu pa pomagajo mladim od 16. leta starosti, ki imajo razne težave, bodisi osebne ali drugačne, da najdejo poklic.