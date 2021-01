Borovlje Namesto božičnih daril in zavedajoč se ogovornosti do domačih strank in regije je starejši šef trgovine z gradbenim materialom Pagitz iz Medborovnice konec decembra predal socialnemu REGIOtaksiju v Borovljah 2000 evrov. Dvojezično društvo REGIOservis oskrbuje z REGIOtaksijem privatni mikro-javni promet v regiji treh občin Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele na popolnoma privatni bazi in na lastne stroške.