54 »šnopsarjev«, 46 moških in 8 žensk iz okolice Pliberka in Slovenije, se je minulo nedeljo pomerilo na tradicionalnem turnirju kvartopircev. Pliberško društvo Edinost s predsednikom Matejem Trampuschem na čelu je turnir letos izvedlo osemnajstič. Posamezni igralci so tekmovali tudi v sedmih moštvih, prvo mesto so osvojili kvartopirci ekipe »Alpe-Adria«, ki so jo sestavljali prijatelji istoimenske pliberške gostilne, drugo pa ekipa Kralj Matjaž. Glavno nagrado za moštva – odojka na žaru – je darovala družina Vavti, p. d. Kajšnikovi, iz Repelj. Po napetem turnirju in devetih krogih sta v finalu pristala Hannes Leimisch, igralec ekipe Kralj Matjaž, in Dravograjčan Bojan Šlebnik, ki je zbiral točke za »Team Alpe Adria«. Na koncu je imelj bolj trdne živce in tudi nekoliko več sreče Hannes Leimisch, doma iz Libuč. V finalu, ki ga je kot sodnik nadzoroval pliberški mestni svetnik Marko Trampusch, je premagal Bojana Šlebnika. Leimisch je vsa leta reden gost na turnirju, letos pa je prvič tudi zmagal. Na začetku turnirja so se z minuto molka spomnili vseh igralk in igralcev, ki so v preteklosti sodelovali pri turnirju šnopsanja v Pliberku. Tudi dva zmagovalca tega turnirja sta že rajna: Folti Hartmann iz Celovca, zmagovalec leta 2011, in Hons Nachbar iz Čirkovč, zmagovalec leta 2010.