V oddaji »Zajtrk s profilom« slovenskega sporeda ORF gostimo Tereso Wakounig, podpredsednico dobrodelnega društva IniciativAngola. Po maturi na Slovenski gimnaziji se je podala v Gradec, kjer je leta 2019 na Univerzi Karla in Franza zaključila mastrski študij globalnih ved. Od leta 2023 je zasposlena pri IniciativAngola in je pristojna za koordinacijo in izvedbo projektov Erasmus+ in prireditev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 26-letna Celovčanka je strastna pevka in je članica vokalne skupine Tambula. S projektnim zborom Mladina poje je nastopila na letošnji pevski reviji Koroška poje.

Zajtrk s profilom z Tereso Wakounig bo v soboto, 20. aprila, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF. S Tereso Wakounig bo govorila Jana Velik.