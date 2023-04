Tomaž Ogris je v kulturnem domu kazal stare in nove fotografije, ki so dokumentirale spremembe na Radišah v zadnjih 80 letih. Poleg tega je občinstvo videlo tudi film z naslovom »Kje je pevec zdaj vesel?« o pokojnem kulturnem delavcu z Radiš Šimanu Wrulichu, ki sta ga leta 1984 posnela Tomaž Ogris in Štefan Pinter. Gre za filmski portret ene od osred-njih osebnosti kulturnega in društvenega življenja slovenske narodne skupnosti na Radišah po 2. svetovni vojni. Kot pravi Tomaž Ogris, je bil »Šiman legendarni pevec, izjemno markanten solist, ki ga še zdaj kdaj pa kdaj po radiu slišimo v pesmi Mrzel veter«. Že pred 2. svetovno vojno je Šiman Wrulich kot »glasbeno izjemno nadarjen samouk« vodil mešani društveni in cerkveni zbor, ki je deloval v okviru SPD Radiše. Obširno poglavje filma »Kje je pevec zdaj vesel?« je posvečeno Šimanovim spominom na obdobje 2. svetovne vojne. Po vojni je ponovno oživelo petje na Radišah. Po vrnitvi iz ujetništva je Šiman Wrulich okoli sebe zbral moški kvartet, vodil je društvene igralske skupine in kot režiser imel glavno besedo pri uprizoritvah gledaliških iger na Radišah, 33 let pa je tudi predsedoval SPD Radiše. Za glasbeno spremljavo dobro obiskanega društvenega popoldneva na Radišah je poskrbel Nužej Wieser z orglicami in kitaro.